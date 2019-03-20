Sahaların Demir Kaptan'ı YouTube'da

Paylaştığı ilk videosunda 2017-2018 yılları arasında yer aldığı maçlardan kesitlere yer veren Kaptan, gözünü yükseklere dikti.

Özel bir kolejde, 4. sınıfta sınıf birincisi pozisyonunda burslu olarak okuyan ve Türkçe'nin yanı sıra ana dili seviyesinde Rusça'yı da bilen Demir Kaptan'ın kanalına Haziran ayından sonra ağırlık vereceği ancak o zamana dek sevenlerini yalnız bırakmayacağı tahmin ediliyor.

Daha şimdiden, Haziran ayında 4 farklı şehirde 6 drone ve 3 aktüel kamerayla yapacağı çekimin hazırlıklarına başlayan Demir Kaptan'ın ilerleyen günlerde Youtube kanalında yayınlayacağı içerikler büyük merak konusu oldu.

YouTube Türkiye'de daha önce görülmemiş orijinal içeriklerle yer almayı hedefleyen Kaptan'ın, YouTube'un yeni fenomenlerinin arasına gireceğine kesin gözle bakılıyor.

Kaynak: Bültenler