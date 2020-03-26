Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Magazin ››Şahan Gökbakar, canlı yayını kapatamayan Sıla'yı tiye aldı - Magazin

Şahan Gökbakar, canlı yayını kapatamayan Sıla'yı tiye aldı

Şahan Gökbakar, Instagram canlı yayınını kapattığını sanıp rahat hareket eden ve sonra fark edince de panikleyerek yayını kapatan şarkıcı Sıla'yı çektiği video ile tiye aldı.

26.03.2020 07:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 08:00

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gündemi yakından takip eden ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Instagram 'da açtığı canlı yayını kapattığını zannederek rahat hareket eden ancak sonrasında fark ederek yayını kapatan Sıla 'ya gönderme yaptı.

CANLI YAYINI KAPATAMADI

Ünlü şarkıcı Sıla, koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından evlerinden çıkmayan hayranlarına Instagram hesabı üzerinden canlı yayın yaparak konser verdi. Ancak açtığı canlı yayını kapattığını zanneden Sıla, kendini koltuğa atarak rahat nefes aldı. O anlarda kayıtta olduğunu fark eden Sıla, apar topar yerinden kalkarak yayını durdurdu.

Şahan Gökbakar, canlı yayını kapatamayan Sıla'yı tiye aldı

ŞAHAN, SILA'YI TİYE ALDI

Sıla'nın bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Sıla'yı son olarakŞahan Gökbakar tiye aldı. Güzel dileklerle açtığı canlı yayını kapatmaya çalışan Gökbakar, yayını kapatır gibi ekrana dokunuyor. Sonrasında ise takipçilerinin yoğun ilgisinden bunaldığı söylediği anlarda canlı yayının açık olduğunu fark ediyor. Bu anları Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Gökbakar, paylaşımına Sıla'yı etiketleyerek kahkaha emojileri koymayı da ihmal etmedi.

Şahan Gökbakar, canlı yayını kapatamayan Sıla'yı tiye aldı
Şahan Gökbakar, canlı yayını kapatamayan Sıla’yı tiye aldı
Etiketler: Şahan Gökbakar, Instagram, Sıla, Magazin

Haberin Videosu :

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar canlı yayını kapatamayan Sıla'yı tiye aldı

İlgili Haberler

Instagram’dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca paniklediInstagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar (1)
YAŞLI KURT:ŞU KARIYLA DALGA GEÇEN HERKEŞİ ÇOH SEVİYEM
Cevap Yaz 0 0

Magazin Manşet

Haberler

Serdar’ın mutluluğu kısa sürdü! Kötü haberi Instagram’dan paylaştı Magazin
Serdar'ın mutluluğu kısa sürdü! Kötü haberi Instagram'dan paylaştı
CZN Burak’tan takdir toplayan hareket! Evde kalan yaşlıları unutmadı Magazin
CZN Burak'tan takdir toplayan hareket! Evde kalan yaşlıları unutmadı
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen’den karantina pozu Magazin
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'den karantina pozu
Biran Damla Yılmaz’ın bornozlu pozu sosyal medyayı salladı Magazin
Biran Damla Yılmaz'ın bornozlu pozu sosyal medyayı salladı
7 milyonluk villasını satıp apartman dairesine taşındı! İşte yeni evi Magazin
7 milyonluk villasını satıp apartman dairesine taşındı! İşte yeni evi
Canlı yayını açık unutunca yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu Magazin
Canlı yayını açık unutunca yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu
Ünlü rapçi ilk albümü için yaptığı fedakarlıkla alkış topladı Magazin
Ünlü rapçi ilk albümü için yaptığı fedakarlıkla alkış topladı
Eniştesinden çocuk yapan baldız skandalı! Fenomen diziye tepki yağdı Magazin
Eniştesinden çocuk yapan baldız skandalı! Fenomen diziye tepki yağdı

Son Dakika Magazin Haberleri

07:44: Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi - Haber 07:42: Şahan Gökbakar, canlı yayını kapatamayan Sıla'yı tiye aldı - Magazin 07:18: Türkiye, Kovid-19 salgınında en fazla ölümün yaşandığı günü geride bıraktı - Haberler 00:01: Seren Uzun'dan yeni single - Magazin 23:38: CZN Burak, dışarıya çıkamayan yüzlerce yaşlı vatandaşa yardım kolisi dağıttı - Magazin 21:34: Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen "Hayat Eve Sığar" kampanyasına destek oldu - Magazin 20:01: Boran Kuzum'dan Miray Daner'e övgü dolu sözler - Magazin 18:28: Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür - Magazin 08:31: Bir buçuk aydır aşk yaşayan Serdar Ortaç ve Seçil Gür ayrıldı - Magazin