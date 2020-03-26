Şahan Gökbakar, canlı yayını kapatamayan Sıla’yı tiye aldı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gündemi yakından takip eden ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Instagram 'da açtığı canlı yayını kapattığını zannederek rahat hareket eden ancak sonrasında fark ederek yayını kapatan Sıla 'ya gönderme yaptı.

CANLI YAYINI KAPATAMADI

Ünlü şarkıcı Sıla, koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından evlerinden çıkmayan hayranlarına Instagram hesabı üzerinden canlı yayın yaparak konser verdi. Ancak açtığı canlı yayını kapattığını zanneden Sıla, kendini koltuğa atarak rahat nefes aldı. O anlarda kayıtta olduğunu fark eden Sıla, apar topar yerinden kalkarak yayını durdurdu.

ŞAHAN, SILA'YI TİYE ALDI

Sıla'nın bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Sıla'yı son olarakŞahan Gökbakar tiye aldı. Güzel dileklerle açtığı canlı yayını kapatmaya çalışan Gökbakar, yayını kapatır gibi ekrana dokunuyor. Sonrasında ise takipçilerinin yoğun ilgisinden bunaldığı söylediği anlarda canlı yayının açık olduğunu fark ediyor. Bu anları Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Gökbakar, paylaşımına Sıla'yı etiketleyerek kahkaha emojileri koymayı da ihmal etmedi.