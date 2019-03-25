25 Mart 2019, 10:55
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Şahan Gökbakar'dan Galatasaray İsyanı: Gerçekten Çok Ayıp

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda başkan Mustafa Cengiz'in yönetimsel olarak ibra edilmemesini Instagram hesabından eleştirdi.

Şahan Gökbakar, Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda başkan Mustafa Cengiz'in ibra edilmemesini eleştirdi.

Instagram hesabından Mustafa Cengiz görselli bir paylaşımda bulunan Gökbakar, şu sözleri kullandı:

"İki seçimde de oyumu verdiğim, oyumu verirken kabine girme ihtiyacı bile duymadığım açık açık başkanımız olsun dediğim bir insanın bu kadar haksız ve adil olmayan bir şekilde aşağılanması yüreğime dokundu. Gecesini gündüzünü Galatasaray yapmış, özellikle şeffaflık ve Galatasaray menfaatleri için çalışan bir insan ve ekibinin bu şekilde ibra edilmemesi malesef hiçbir etik değerle açıklanamaz.

Lise güzeldir, lise özeldir. Galatasaray temellerinin atıldığı yerdir... E tamam tamam da önemli olan Galatasaray değil mi? Galatasaray, Liseliliği değil Galatasaray üyeliği asıl olandır. Galatasaray sadece bir zümrenin değil, bütün gönül verenlerindir. Bugün bu yapılan açıkça Türkiye'nin net bir özetidir aynı zamanda.

Dışlama, ötekileştirme ve nefret ortamı malesef gözleri kör ediyor ve bu kadar güzel işler yapan bir insan ve ekibi bu şekilde muamele görüyor... Ne demişler, yiğidi öldür hakkını yeme... Hayır bir de KİMLERİ KİMLERİ İBRA ETTİNİZ DE MUSTAFA BAŞKANI MI İBRA ETMİYORSUNUZ??? Bu yapılan gerçekten çok ayıp oldu... Ne diyim... Üzülme başkanım sen doğru ve değerli adamsın."

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Mustafa Cengiz, Instagram, Şahan Gökbakar, Galatasaray, Magazin, Spor



YORUMLAR (6)
GSLİ : Mustafa Cengiz Onurumuzdur
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TR80: Açık ve net söylüyorum uefadan alinin akıyla çıkan ve herşey rayına oturmuş bir kulübe getiren mustafa Cengizı kullandılar. Şimdi akbabalar hazıra konmak için çaba sarfediyolar.
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DOPDOĞRU: MS: Bunezaman ünlü oldu
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JÜL SEZAR: Fenerbahçeme laf eden takımlar bir bir patlıyor. Yaşasın FENERBAHÇE CUMHURİYETİ
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ADINIZI YAZIN: ben bu isden pek bisey anlamadim, gene tipik ayak oyunlarimi var acaba
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