14 Aralık 2018, 13:28
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Şahan Gökbakar, Evinin Banyosundan Çektiği Videoyla Tarkan'ı Tiye Aldı

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Tarkan'ın dün sosyal medya hesabından paylaştığı videoyu tiye alarak evinin banyosundan eğlenceli bir video çekti.

Tarkan'ın dün sabahın erken saatinde sosyal medya hesabından 'Çok yakında' diyerek paylaştığı video olay oldu. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ise Tarkan'ın videosuna çektiği video ile karşılık verdi.

TARKAN'IN VİDEOSU EVİNİN BANYOSUNDAN TİYE ALDI

Sabahın erken saatinde çekilen videoda Tarkan çok heyecanlı olduğunu ve bir çekime gittiğini söylemişti. Bunun bir klip çekimi olmadığını da belirtmişti. Kısa süre sonra Megastar'ın bir reklam filminde oynayacağı ortaya çıktı. Komedyen Şahan Gökbakar ise sosyal medyada epey olay olan videoya tepkisiz kalamadı. Gökbakar, Tarkan'ı taklit ederek evinin banyosundan hayli komik bir video çekerek takipçileriyle paylaştı.

Megastar TarkanMegastar Tarkan'ın 'Çok Yakında' Paylaşımı, Takipçilerini Heyecanlandırdı

14 Aralık 2018 Cuma 13:28



YORUMLAR (6)
MELEK: Tarkan yumuşamış iyice. Neden öyle olurlar bu errrkekler. .
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AHAHAHAHAHAHA ULAN NE ADAMSIN ŞAHAN: OF ÇOK KOMİK YARILDIK YA ATA DEMİRER ÇOK KOMİK BİR İNSAN
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123: Hayvanoğlu hayvan, eşşoooğlueşek
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ADINIZI YAZIN: bayıldım harikasın Şahan :)))))
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TT: Tarkan dan daha iyi yapmış :)
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