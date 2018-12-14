Şahan Gökbakar, Evinin Banyosundan Çektiği Videoyla Tarkan'ı Tiye Aldı

Tarkan'ın dün sabahın erken saatinde sosyal medya hesabından 'Çok yakında' diyerek paylaştığı video olay oldu. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ise Tarkan'ın videosuna çektiği video ile karşılık verdi.

TARKAN'IN VİDEOSU EVİNİN BANYOSUNDAN TİYE ALDI

Sabahın erken saatinde çekilen videoda Tarkan çok heyecanlı olduğunu ve bir çekime gittiğini söylemişti. Bunun bir klip çekimi olmadığını da belirtmişti. Kısa süre sonra Megastar'ın bir reklam filminde oynayacağı ortaya çıktı. Komedyen Şahan Gökbakar ise sosyal medyada epey olay olan videoya tepkisiz kalamadı. Gökbakar, Tarkan'ı taklit ederek evinin banyosundan hayli komik bir video çekerek takipçileriyle paylaştı.