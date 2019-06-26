Şahan Gökbakar, faytonların kaldırıldığını duyuran Tunç Soyer'i eleştirdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal süreç tamamlandığını duyurdu. Soyer'e ilk eleştiri ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi.

MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Soyer, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçildiğimiz günden bu yana faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal ve teknik süreçleri yürüttük. Bu süreç tamamlandı, İzmir'de fayton dönemi kapandı. Hayvan haklarını gözetmek, temel önceliklerinden biri olmaya devam edecek" dedi.

İLK ELEŞTİRİ ŞAHAN'DAN GELDİ

Şahan Gökbakar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına yasayla ilgili tepki çekebilecek yorumda bulunarak şunları söyledi: "Viyana'da faytonla şehir turu attırırlar, New York'ta faytonla Central Park'ta gezersin. Atlara senelik izin verirler, tatile çiftliğe yollarlar, günde en fazla 3-4 saat çalıştırırlar... Kısaca ülkemizde insana verilenden daha değer verdikleri bile olur maalesef... İzmir'de bunu kaldıracağınıza diğer dünya şehirlerinde olduğu gibi o atların en özenli şekilde bakılması sağlansa bu iş belediyece lisanslı olsa, ciddi denetlense, kurallar kaideler normlar belirlense ve hayvan hakları bu şekilde daha da geliştirilse bence daha iyi olurdu... Kaldırmak o hayvanların daha da kötü şartlara itmez mi? Bakım için sahiplerine maddi olanak lazım değil mi?"