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Şahan Gökbakar, ihtiyaç sahibi aileler için 3 yere bağış yaptı

Komedyen Şahan Gökbakar, koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler geçiren ailelere yardım için açılan kampanyalara bağışta bulundu. Gökbakar, bağış makbuzlarını Instagram hesabından paylaşarak herkese örnek oldu.

31.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:58

Koronavirüs salgını nedeniyle günlerdir eşi ve çocuklarıyla evde olan komedyen Şahan Gökbakar, Sağlık Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı yardım kampanyalarına destek oldu.

ÇALIŞANLARININ MAAŞLARININ TAMAMINI ÖDEYECEK

Salgın nedeniyle film şirketi ve evinde çalışan tüm arkadaşlarını 18 gün önce evlerine yolladıklarını ve bu süreçte maaşlarını da aynı şekilde alacaklarını söyleyerek herkesten tam not alan Gökbakar, bu sefer de yaptığı bağışla gönülleri feth etti.

"ÇORBADA UFAK BİR TUZUMUZ OLSUN"

Instagram hesabından yardım kampanyasına destek olduğunu gösterdiği makbuzun fotoğrafını paylaşan Şahan Gökbakar, "Beklentim kamu ve özel sektör işverenlerinin aynı şekilde davranması. Böylece çalışmak zorunda olan herkes evinde sağlıkla ve kaygı duymadan kalabilir. Bir de madem bu şehirde yaşayan bir aileyiz dedik eşim Selin Gökbakar ile bizimde ihtiyaç sahipleri için çorbada ufak bir tuzumuz olsun. Hepimiz aynı gemideyiz" dedi.

Şahan Gökbakar, ihtiyaç sahibi aileler için 3 yere bağış yaptı

SAĞLIK BAKANLIĞI KAMPANYASINA DA BAĞIŞ YAPTI

Şahan Gökbakar, Sağlık Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yardım kampanyalarına destekte bulundu. Gökbakar Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Bu süreçte kendi sağlığını tehlikeye atarak 7/24 gorev yapan, tüm bilim kuruluna, profesöründen doçentine, pratisyenine tüm doktorlara, sağlık çalışanları ve sağlık emekçilerine de teşekkür ederim. Fahrettin Koca başta olmak üzere tüm Sağlık Bakanlığı'na kolaylıklar dilerim. Bizim de bir katkımız olsun sizlere. Ayrıca hayatımın büyük bölümünü geçirdiğim Ankara'ya ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de bir katkımız olsun ailecek. Hepimiz aynı gemideyiz" notunu yazdı.

Şahan Gökbakar, ihtiyaç sahibi aileler için 3 yere bağış yaptı
Şahan Gökbakar, ihtiyaç sahibi aileler için 3 yere bağış yaptı
Şahan Gökbakar, ihtiyaç sahibi aileler için 3 yere bağış yaptı
Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Şahan Gökbakar, Koronavirüs, Magazin

Haberin Videosu :

Oyuncu Şahan Gökbakar, ihtiyaç sahibi aileler için 3 yere bağış yaptı

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Haberler ›› Magazin ››Şahan Gökbakar, ihtiyaç sahibi aileler için 3 yere bağış yaptı - Magazin
Yorumlar (1)
TANER TÜRK:Abi vizede yardım edermisin
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