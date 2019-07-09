09.07.2019 21:39
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Şahan Gökbakar, ismini kullanan firmalar için düğmeye bastı!

Fazla kilolarından kurtularak fit görünüm elde ünlü komedyen Şahan Gökbakar, adını kullanarak diyet ürünleri ve programlarının reklamlarını yapanlara karşı harekete geçti.

Ketojenik beslenme ile fazla kilolarından kurtulan komedyen Şahan Gökbakar, adını kullanarak diyet ürünleri ve programlarının reklamlarını yapanlara karşı harekete geçti.

"CEZAİ SÜREÇ BAŞLATILACAK"

Şahan Gökbakar'ın avukatı konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, "Müvekkilimiz Şahan Gökbakar ve ailesinin bilgisi ve rızası dışında görsellerine yer verilmek suretiyle 'Keto Tabs', 'Ketojenik Kilo Verme ve Beslenme Programı', 'Ketojenik Beslenme' vb. adı altında, Facebook ve Instagram başta olmak üzere çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaşılan hukuka aykırı reklam ve tanıtımlar ile ilgili hukuki ve cezai süreç başlatılmıştır. Öncesinde müvekkilimiz tarafından her türlü mecrada açıklandığı üzere müvekkilimiz ile hiçbir ilintisi bulunmayan, hukuka aykın ve gerçek dışı reklam ve tanıtımlara itibar edilmemesini, müvekkilimiz tarafından hiçbir zaman kullanılmayan söz konusu ürünlerin halk sağlığı üzerinde yaratabileceği ciddi tehlike de göz önüne alınarak. bu yönde paylaşımda bulunmaya devam eden kimseler hakkında ivedilikle hukuki ve cezai sürecin başlatılacağını kamuoyuna saygılarımızla duyururuz." ifadelerini kullandı.

Şahan Gökbakar, ismini kullanan firmalar için düğmeye bastı!
Şahan Gökbakar, Magazin

YORUMLAR (1)
DR: cok bekle biz de bu rtuk oldugu surece yasak gelene kadar kiyamet kopar kopmasa bile bir sey cikmaz bir suru ne oldugu kanal var sacma sapan sey satan ona yasak geldimi baska sey devam ediyorlar
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