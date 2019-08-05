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Şahan Gökbakar, Kaz Dağları'ndaki protestoya sosyal medya hesabından destek verdi

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kaz Dağları'ndaki ağaçların kesilmesine verdiği tepkiyi sürdürdü. Gökbakar, "Çanakkale geçilmez, Kaz Dağları deşilmez." ifadelerini kullandı.

05.08.2019 19:34
Şahan Gökbakar, Kaz Dağları'ndaki protestoya sosyal medya hesabından destek verdi

Binlerce insanın Kaz Dağları'ndaki ağaçların kesilmesini protesto etmek amacıyla tesislerin yakınında toplanması ve yürüyüşe geçmesinin ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılmaya başlandı. Şahan Gökbakar'da sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla protestoya destek verdi.

ŞAHAN GÖKBAKAR SÖZÜNÜ TUTTU

Ağaç kesilme haberlerin çıktığı ilk günden bu yana tepkisini sert bir şekilde ortaya koyan Şahan Gökbakar, Instagram hesabından ağaçların kesilmesine ve tabiatın tahrip edilmesine tepki göstermek için yürüyüşe geçen binlerce insanın fotoğraflarını yayınlayarak konunun takipçisi olacağına dair verdiği sözü tuttu.

"ÇANAKKALE GEÇİLMEZ, KAZ DAĞLARI DEŞİLMEZ"

Şahan Gökbakar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Bu güzel ülkeyi ve Kaz Dağları'nı kendi çıkarları için kimse elimizden Alamos… O ağaçlar senin çocuğunun, benim çocuğumun ey vatandaş… Kaz Dağları bir tane… Çanakkale bir tane… O şehirde ne destanlar yazıldı, iyi bilir yabancılar… Çanakkale geçilmez diye boşuna denmedi… Çanakkale geçilmez, Kaz Dağları deşilmez…" ifadelerini kullandı.


Şahan Gökbakar, Kaz Dağları, Çanakkale, Magazin

YORUMLAR (4)
HAKAN DELİOĞLAN: Klavye delikanlısı olana kadar oraya gidip delikanlılık yapsana , azcık erirdi
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METİN: 195 bin ağacın kesildiği doğru mu acaba? şahan bey gitmemen çok yanlış. aman dikkat gezi olayları aklıma geliyor yerli yabancı terör örgütlerinin aranıza sızmalarına sizleri tahrik etmelerine izin vermeyin.
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YYYYY: Keşke kalkıp gideydin. Verdiğin tepkiler güzel de, o insanların yanında olaydın daha güzel olurdu.
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URUP: bir günde yerine git , mekanda destek ver, maddi destek ver, hep kuru gürültü
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