Şahan Gökbakar, Kaz Dağları civarındaki projeye ateş püskürdü: Herkesi kanser edip defolup gidecekler

Sosyal medya hesabından gündeme dair yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken komedyen Şahan Gökbakar, Kaz Dağları'nın 40 kilometre uzağındaki Kirazlı Balaban Tepesi'ne yapılacak proje için kesilen ağaçlara isyan etti.

"HABERİ GELDİ, EVLATLARINI ÖLDÜRMÜŞLER"

Altın madeni planına tepki gösteren Şahan Gökbakar, Instagram hesabından konuyla alakalı paylaşım yaparak sanatçı dostlarından destek beklediğini söyledi. Şahan, paylaşımında şunları söyledi:

"Tabiat ananın gözü yaşlı... Haberi geldi, evlatlarını öldürmüşler... İşte bunlar da Tabiatın Şehitleri... Üstelik kendi vatanı tarafından Kanadalıya satılmış, umursanmamış ve katledilmesine göz yumulmuş... Olayı Kanadalı Alamos Gold şirketi yapıyor... Türkiye'den de iş birlikçileri var... Peki ya şimdi? Ne olacak biliyor musunuz?

"BÜTÜN HERKESİ KANSER EDİP DEFOLUP GİDECEKLER"

Bu toplu mezar kaldırılınca, bir de siyanürle altını işleyecekler. Yıllarca zehirlerini bu topraklara akıtıp, bütün herkesi kanser edip, bitkileri kurutup, nehirleri kaynak sularını b.k edip, hayvanları öldürüp defolup gidecekler Kanadalarına... Bayrağı ağaç yaprağı olan bir ülke Kanada. Kanada da evinin bahçesindeki ağacı kesemezsin izin almadan... Ama işte sen satarsan kendi ülkenin tabiatını o Kanadalı gelir keser senin ağacını, verir siyanürü asidi zehri toprağına... 2010 yılında başlamış aramaya, ağaç kesmeye ve toplam 100 milyon dolar harcamış Kanadalı. Çok gelmesin 100 milyon size, 3. Köprümüz 3 Milyar dolar onunla kıyaslayın rakamı...

"DOLARIN YEŞİLİ TUTAR MI ŞU AĞAÇLARIN YEŞİLİNİ"

Toplamda 4,6 Milyar dolarlık altın bulmuş burada.. Bize ne kadarı kalacak peki çıkan altının var mi bilen? %4'ü yani 180 milyon dolar yaklaşık... Değer mi ya... Doların yeşili tutar mı şu ağaçların yeşilini... Yazıklar olsun... Bu bölge onlarca şelale ve akarsuya ev sahipliği yapan bir yer... Ne pahasına olursa olsun, sonuna kadar, bu katliamı yapan ve buna mani olmayan herkesi lanetliyorum... Elimden gelen ne varsa yapacağım... Neden biliyor musunuz? Çocuklarım, çocuklarınız ve doğacak çocuklarımız için... Kaz dağları,Kaz Dağları hepimizin, vatan, aşk. Not: her paylaştığım tatlı fotoğrafın altına yorum yazan ünlü arkadaşlarım bu acı fotoya da bir el atıverin gari... dost acı söyler..."

DESTEK GECİKMEDİ

Şahan Gökbakar'ın paylaşımına Mahsun Kırmızıgül, İntizar, Yeşim Salkım, Raşit Bağzıbağlı ve Avni Yıldırım gibi isimler yorumlarıyla destek oldu.