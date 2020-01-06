Şahan Gökbakar, maddi sıkıntılardan dolayı intihar eden Sibel Ünli'nin ölümüne isyan etti

Fatih'te hakkında kayıp başvurusunda bulunulan İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli'nin cansız bedeni Samatya'da denizden çıkarıldı. Ünli'nin Kasım ayında attığı tweette "Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var" demesi sosyal medyada gündem oldu. Üniversite öğrencisi kızın ölümüne sessiz kalamayan oyuncu Şahan Gökbakar ise isyan etti.

"SENİ DOYURAMADI, OKUTAMADI VE YAŞATAMADI BU DEVLET"

Genç kızın maddi sıkıntılardan dolayı yaşamına son verdiği yönündeki iddiaları duyan Gökbakar, Sibel Ünli'nin fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi: "1 lirası vardı yemek kartında, bir de bu sebepten yaşamaya değer bulmadığı bir hayatı. Yemek yemesi gerekmesin diye hayatından vazgeçti. Uzaklarda değil! İstanbul'da... Halbuki ne güzel bir havalimanı vardı, inci gibi köprüler vardı, gökdelenler yapılıyordu, belki kanal bile açılacaktı. Öyle bir ülkede yaşıyordu ki Sibel, kişi başı gelir 8 bin dolardı ama Sibel yaşamaya değer bulamadı... 1 lirası vardı çünkü yemek kartında. Pardon 1 lira 45 kuruş... Çok üzgünüm Sibel... Seni doyuramadı, okutamadı ve yaşatamadı bu devlet. Nur içinde yat."

"BU ÜLKENİN ÖNCE ÇOCUKLARINI DOYURMASI LAZIM"

"Öğrencilerinin aç, genç insanların bolcası işsiz ve en önemlisi bir çoğunun da umutsuz olduğu bir ülke olduk... Her şeyi bırakıp bunlarla uğraşmak lazım... Bu ülkenin önce çocuklarının karnını doyurması lazım... Çünkü hepsinin yaşamaya değer hayatları var."

NE OLMUŞTU?

Kendisinden bir süredir haber alınamayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin cansız bedeni, İstanbul'da Samatya sahilinde bulunmuştu. Ünli'nin sosyal medyadaki paylaşımları ise yürekleri yakmıştı.

Sibel Ünli'nin bu paylaşımlarından birinde "Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var. Bir lira kırk kuruşmuş" ve "Gidecek bir yerim yok, yaşamaya değer bir hayatım da" ifadeleri dikkat çekmişti.