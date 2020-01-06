Haberler » Magazin » Şahan Gökbakar, maddi sıkıntılardan dolayı intihar eden Sibel Ünli'nin ölümüne isyan etti - Magazin

Şahan Gökbakar, maddi sıkıntılardan dolayı intihar eden Sibel Ünli'nin ölümüne isyan etti

"Sadece 1 liram kaldı" diyen üniversite öğrencisi Sibel Ünli, intihar etti. Oyuncu Şahan Gökbakar, cansız bedeni denizden çıkarılan Ünli'nin arkasından "Öyle bir ülkede yaşıyordu ki Sibel, kişi başı gelir 8 bin dolardı ama Sibel yaşamaya değer bulamadı" sözleriyle sitem etti.

06.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:31

Fatih'te hakkında kayıp başvurusunda bulunulan İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli'nin cansız bedeni Samatya'da denizden çıkarıldı. Ünli'nin Kasım ayında attığı tweette "Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var" demesi sosyal medyada gündem oldu. Üniversite öğrencisi kızın ölümüne sessiz kalamayan oyuncu Şahan Gökbakar ise isyan etti.

"SENİ DOYURAMADI, OKUTAMADI VE YAŞATAMADI BU DEVLET"

Genç kızın maddi sıkıntılardan dolayı yaşamına son verdiği yönündeki iddiaları duyan Gökbakar, Sibel Ünli'nin fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi: "1 lirası vardı yemek kartında, bir de bu sebepten yaşamaya değer bulmadığı bir hayatı. Yemek yemesi gerekmesin diye hayatından vazgeçti. Uzaklarda değil! İstanbul'da... Halbuki ne güzel bir havalimanı vardı, inci gibi köprüler vardı, gökdelenler yapılıyordu, belki kanal bile açılacaktı. Öyle bir ülkede yaşıyordu ki Sibel, kişi başı gelir 8 bin dolardı ama Sibel yaşamaya değer bulamadı... 1 lirası vardı çünkü yemek kartında. Pardon 1 lira 45 kuruş... Çok üzgünüm Sibel... Seni doyuramadı, okutamadı ve yaşatamadı bu devlet. Nur içinde yat."

"BU ÜLKENİN ÖNCE ÇOCUKLARINI DOYURMASI LAZIM"

"Öğrencilerinin aç, genç insanların bolcası işsiz ve en önemlisi bir çoğunun da umutsuz olduğu bir ülke olduk... Her şeyi bırakıp bunlarla uğraşmak lazım... Bu ülkenin önce çocuklarının karnını doyurması lazım... Çünkü hepsinin yaşamaya değer hayatları var."

NE OLMUŞTU?

Kendisinden bir süredir alınamayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin cansız bedeni, İstanbul'da Samatya sahilinde bulunmuştu. Ünli'nin sosyal medyadaki paylaşımları ise yürekleri yakmıştı.

Sibel Ünli'nin bu paylaşımlarından birinde "Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var. Bir lira kırk kuruşmuş" ve "Gidecek bir yerim yok, yaşamaya değer bir hayatım da" ifadeleri dikkat çekmişti.

Sibel Ünli kimdir? İntihar eden Sibel Ünli kimdir?Sibel Ünli kimdir? İntihar eden Sibel Ünli kimdir?

Şahan Gökbakar, maddi sıkıntılardan dolayı intihar eden Sibel Ünli'nin ölümüne isyan etti

Şahan Gökbakar, Magazin, Güncel


HABER YORUMLARI (21)
MUSTAFA: şahana zengin diyerek cephe alan arkadaşlar sorunda bu zaten devlet herkese eşit olmalı şahan gibiler milyonlar cebine indirirken gariban bir kız cebinde 1 tl var diye ölmemeli, şahana sen niye yardım etmedin diyenlere, vatandaş vatandaş a yardım edecekse DEVLET niye var???
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
VATANDAŞ: neden isyan etmesin kendisinin israf ettikleri ile sibel gibi kaç üniversite öğrencisi okur kişi başına 8 dolar gelir diyor kendisinin 8 bin dolardan fazlasını neden burs olarak dağıtmıyorsun olan garibana olur herkes kendine pay çıkarır boş konuşur
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
FARUK: Yaptığı saçma küfürlerle cebine milyonları koyan şahan zamanında bu kardeşimizi bulup yardım bulunsaydın keşke şimdi prim kasacağına. . biri intihar edince ortaya çıkın devlete suç atın paralarınızı yiyin sonra geri helal olsun
Yayından Kaldır
6 1
Cevap yaz
AHM: ACABA SENDE BİZİM GİBİ 5000 TL KAZANIP 2000 TL SİNİ VERGİ Mİ VERİYON. ??
Yayından Kaldır
6 4
Cevap yaz
TÜRK..: Desteklediğiniz İmamoğlu niye yardım etmemiş sesini duymamış başkan olurken bu vaatlerle gelmemişmiydi bu adam
Yayından Kaldır
8 13
Cevap yaz
MARAŞLI: 8 bin dolar senin için elinin kiri , fakir fukaraya dağıtsana :) sosyal medyadan erkeklik yapıyosunuz
Yayından Kaldır
46 22
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN: AMA OLSUN . . ALLAHTAN MARMARAY VAR . . 3. KOPRU VAR AVRASYA TUNELI. . BIDE MARMARAYI YAPTIKMI TAMMDIR . . . HALKINI VERGILERE BOGAN ZAMLARA BOGARAK HIZMET VEREN IKTIDARI ALKISLAYALIM . . DAHA NEKADAR FAKIRLESCEZ BAKALIM . .
Yayından Kaldır
25 30
Cevap yaz
...: Aptal aptal konuşma gerizekalı. . .
Yayından Kaldır
6 15
???: Ah ŞAhan Ah, insanları aşşağılayan sen mi söyluyorsun bunları
Yayından Kaldır
35 17
Cevap yaz
DÜŞÜNEN: ŞAHAN BEY VE ÇOK KAZANAN BUNUN GİBİLERE SESLENİYORUM PEKİ İHTİYAÇ ÖĞRECİLERE BURS VERİYORMUSUNUZ VERİYORSANIZ YORUM YAPABİLİRSİNİZ YOK HİÇBİRİNE BURS YARDIM ETMİYORSANIZ SAKIN YORUM YAPMAYINIZ
Yayından Kaldır
29 12
Cevap yaz
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın
Magazin

Son Dakika Haberleri

10:16   "İkinin Biri" adlı tiyatro oyunu yarın sahnede - Magazin
10:02   Şahan Gökbakar, maddi sıkıntılardan dolayı intihar eden Sibel Ünli'nin ölümüne isyan etti - Magazin
08:23   Acun Ilıcalı, aşk yaşadığı konuşulan Çağla Altunkaya'yı Instagram'dan takip etmeye başladı - Magazin
07:44   Oscar'ın habercisi "Altın Küre Ödülleri" sahiplerini buldu - Magazin
07:33   Şarkıcı Ebru Polat, sahne kıyafetlerinden dolayı eleştirilen Hadise'ye destek oldu - Magazin
00:47   Sinem Kobal, yeni yılın ilk paylaşımını yaptı! Instagram'ı fena salladı - Magazin
19:07   Rus model Viktoria Odintcova, mayolu paylaşımıyla takipçilerini büyüledi - Magazin
6.01.2020 10:44:26