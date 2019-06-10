10.06.2019 09:48
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Şahan Gökbakar, Milli Takım üzerinden siyasilere seslendi: Milleti düşman etmeyi bırakın

Şahan Gökbakar, Milli Takım üzerinden siyasilere seslendi: Milleti düşman etmeyi bırakın

Komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fransa'ya karşı zafer kazanan Milli Takım üzerinden siyasilere seslendi.

Sinema sektöründe yaşanan kriz sonrasında Recep İvedik 6 filminin yayın tarihini Kasım ayına erteleyen Şahan Gökbakar, bu süreçte ailesi ve yakın dostlarıyla zaman geçiriyor. Futbola olan tutkusunu gizlemeyen ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bunu belli eden Gökbakar, son yaptığı paylaşımında Milli Takım üzerinden siyasilere seslendi.

"MİLLETİ DÜŞMAN ETMEYİ BIRAKIN"

Gökbakar, son olarak Fransa'ya karşı zafer kazanan Milli Takım üzerinden siyasilere göndermeli bir paylaşımda bulundu. Kazanılan zafer üzerine duyduğu mutluluğu dile getiren Gökbakar paylaşımında, "Şu canına yandığım güzelim ay yıldızlı bayrağımızı giydi mi bizim çocuklar, üstüne bir de şampiyon takımı madara etti mi dadından yenmiyor. Bu milleti birbirine düşman etmeyi bırakın artık siyasiler... Bırakın da nice şampiyonları, her alanda devirsin bu vatanın çocukları..." dedi.

Fransa, Şahan Gökbakar, Magazin, Spor

YORUMLAR (12)
VATANDAŞ: Şahan yeni film geliyor galiiba. Senin filmine bir daha para vermem. işine geldiği zaman geizici, işine geldiği zaman vatansever. Sevsinler seni.
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FESLİ ADAM: helal olsun recep ivedik
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KUBİ: Sen git saklabanlik yap...ortaligi karistirma bence...
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TIRCI: benim anlayamadigim para yi bulan soytarilar neden siyasete soyunuyolar . git isini yap soytariliga devam millet uyandi inanmiyor recep e
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RIFKI: Sanki futbolla istanbul seçiminin alakası var.
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