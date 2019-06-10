Şahan Gökbakar, Milli Takım üzerinden siyasilere seslendi: Milleti düşman etmeyi bırakın

Sinema sektöründe yaşanan kriz sonrasında Recep İvedik 6 filminin yayın tarihini Kasım ayına erteleyen Şahan Gökbakar, bu süreçte ailesi ve yakın dostlarıyla zaman geçiriyor. Futbola olan tutkusunu gizlemeyen ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bunu belli eden Gökbakar, son yaptığı paylaşımında Milli Takım üzerinden siyasilere seslendi.

"MİLLETİ DÜŞMAN ETMEYİ BIRAKIN"

Gökbakar, son olarak Fransa'ya karşı zafer kazanan Milli Takım üzerinden siyasilere göndermeli bir paylaşımda bulundu. Kazanılan zafer üzerine duyduğu mutluluğu dile getiren Gökbakar paylaşımında, "Şu canına yandığım güzelim ay yıldızlı bayrağımızı giydi mi bizim çocuklar, üstüne bir de şampiyon takımı madara etti mi dadından yenmiyor. Bu milleti birbirine düşman etmeyi bırakın artık siyasiler... Bırakın da nice şampiyonları, her alanda devirsin bu vatanın çocukları..." dedi.