Şahan Gökbakar, Portakal Paylaşımıyla Dikkat Çekti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Portakal'a ilişkin sözlerinin ardından komedyen Şahan Gökbakar portakal paylaşımıyla sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

"PORTAKALIN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEZ"

Sosyal medya hesabından portakal fotoğrafı paylaşan Şahan Gökbakar, "Portakalın faydaları saymakla bitmez...Özellikle su soğuk gunlerde bagisiklik sistemimizi kuvvetlendirir ve vucudumuzu mikroplara karşı korur. Zengin bir vitamin kaynağıdır...Keşke ulkemizde daha fazla portakal yetiştirilebilse... Not: Ferda Anil Yarkin in şarkısını küçükken "ah neredeysen he portakal, bunaldım hatta he portakal" diye söylerdim o aklıma geldi." diye yazdı.

"PORTAKAL MIDIR, MADALİNA MIDIR?"

Gökbakar, Fatih Portakal'ı akıllara getiren paylaşımın ardından ise çilek, ceviz ve kivi gibi meyvelerin de fotoğraflarını paylaşarak benzer yorumlar da bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada gazeteci Fatih Portakal'ı hedef almış ve "Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor" demişti.