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Şahan Gökbakar, Rakı Festivali'nin yasaklanmasının ardından içki fotoğrafı paylaştı

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Adana'da "Kebap ve Şalgam Festivali" iptalinin ardından gündeme gelen Rakı Festivali'yle ilgili paylaşımda bulundu. Gökbakar, "Rakı festivali, dostlarımla. Not: İçkinin fazlası zarar gençler, keyfince için ama dozunda ve adabıyla. Adam gibi" notuyla içki içtiği anları paylaştı.

17.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:23

Recep İvedik 6 filmiyle gişede yüzü gülen Şahan Gökbakar, Valiliği tarafından iptal edilen ilk olarak "Dünya Rakı Festivali" ismi verilen daha sonra Kebap ve Şalgam Festivali olarak değiştirilen etkinlikle ilgili paylaşımda bulundu.

KONUYLA İLGİLİ PAYLAŞIM YAPTI

Meclis'in gündemine de taşınan festivalle ilgili tartışmalar devam ederken komedyen ve yapımcı Şahan Gökbakar'dan paylaşım gecikmedi. Arkadaşlarıyla rakı içerken çektiği bir fotoğrafı paylaşan Gökbakar "Rakı festivali, dostlarımla... Not: İçkinin fazlası zarar gençler, keyfince için ama dozunda ve adabıyla... Adam gibi..." notunu düştü.

YORUM YAĞDI

Gökbakar'ın bu paylaşımına yorum yağarken çoğu kullanıcı, bu paylaşımından dolayı filmlerinin protesto edilebileceği konusunda komedyeni uyardı.

"GÜVENLİK NEDENİYLE ÖNLEMLER ALINDI"

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar Twitter hesabından tartışmaları şöyle değerlendirmişti:"Güvenlik nedeniyle festival ile ilgili önlemler alınması doğrudur,ancak bunun kişisel tercihlere müdahale boyutuna ulaşması yanlıştır. Türkiye'nin Osmanlı, Selçuklu hatta Orta Asya'dan bugüne gelen en köklü değerlerinden biri farklılıklara ve bireysel tercihlere hoşgörülü olmaktır."

Adana Rakı Festivali nedir? Kebap ve Şalgam Festivali neden iptal edildi!Adana Rakı Festivali nedir? Kebap ve Şalgam Festivali neden iptal edildi!

Şahan Gökbakar, Rakı Festivali'nin yasaklanmasının ardından içki fotoğrafı paylaştı

Şahan Gökbakar, Recep İvedik, Adana, Magazin


HABER YORUMLARI (24)
VATANDAŞ YURTAŞ:TTMESAJLARI DOĞRU OKU ONA GÖRE CEVAP VER BEN İÇMESİ HOŞ DEMEDİM İÇİYORSAN İÇ AMA REKLAMINI YAPMA DEDİM TT DENEN ZAT
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KUZEYİN UŞAĞI:marifetmiş gibi. . poz veriyor. meymenetsiz. . . . . filmleri yasaklanmalı. . . . .
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3 1
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VATANDAŞ YURTAŞ:türkoğlu denen zat türkerin adına konuşma ve kibirlenme kibir şeytanın işidir yok türkler 1000 senedirdir içiyorlarmışda bizde bön bön bakıyormuşuz insanda biraz utanma olur harama helaldır demek küfürdür
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KURT BEY:Şaban oğlu Şaban, zararını bilmem, azıda çoğuda haramdır
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SAHİ BAHADİR:Harama teşvik haramdır bunun filmine giden nasıl bir insana kar sagladihini gorsun
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2 1
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1907:İÇKİ HARAMDIR RECEP İVEDİK RABBİM SANA SORACAK ORADA DA BÖYLE DERSİN ARTIK SOYTARI BUNUNLA DA ÖVÜNÜYORSUN YAZIK
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28 18
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X:ister içer ister içmezssin zıkkımın kökünü iç ama senin adın TÜRKOĞLU olamaz. bir TÜRK haramı savunmaz. yapıyorum ama haram günah yasak der kabul eder. sen bildiğin Allah ın kanunu yoksayıyorsun. TÜRK olmak bir şereftir. önce insan ol odahada önemli
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TÜRKOĞLU:Şahan sen adamsın. biri bizim geleneğimiz de olmaz demiş. siz Türk değilseniz Türk geleneklerine uyacaksınız. Türkler 1000lerce yıldır içersiz de öyle bakarsınız. Ya seve seve uyacaksınız ya da başka türlü
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VATANDAŞ YURTAŞ:hiç hoş değil içebilirsin reklamını yapma bari günahtır
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TT:Öylemi oluyo içmesi hoş reklamı gunah dıye
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