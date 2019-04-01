01 Nisan 2019, 09:06
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Şahan Gökbakar, Seçim Sonuçlarını Açıklamayan Anadolu Ajansı ve YSK'ya Tepki Gösterdi

Komedyen Şahan Gökbakar, saatlerdir seçim sonuçlarını yayınlamayan ajansa ve Yüksek Seçim Kurulu'na sosyal medya hesabından sitem etti.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar Türkiye'nin nefes tutarak takip ettiği seçimlerle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Sabahın ilk saatlerine kadar seçim sonuçlarını takip eden Gökbakar, Anadolu Ajansı'nın seçim verilerini açıklamamasına tepki gösterdi.

"BEYLER SEÇİM NE OLDU?"

Sosyal medya hesabı Instagram'dan 31 Mart Yerel Seçimlerle alakalı paylaşım yapan Şahan Gökbakar, "Beyler ne oldu seçim sorması ayıp? Biz oy attık da... Bekliyok bir haber verin diye. Siz ne iş yapıyorsunuz amcalar? Anadolu Ajansı, Yüksek Seçim Kurulu" diyerek sitem etti.

Öte yandan Şahan Gökbakar, seçim sonuçları gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube hesabından takip etti.

Anadolu Ajansı, Yüksek Seçim Kurulu, Şahan Gökbakar, Magazin, Güncel



YORUMLAR (27)
ECONOMİSTT: Helal olsun da arkadaşlar bu zibidi kim ya ?
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TC: Yazıklar olsun seçilen bir insanın hakkı devletin gücü kullanılarak yok edilmek isteniyor.
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HALKIN İRADESİNE SAYGI DUYACAKSINIZ: DEMOKRASİ ŞAYET VARSA ŞU ANDAN İTİBAREN KIRSAL DA CUMHUR ADAYLARI İSTANBUL ANKARA GİBİ KRİTİK B. ŞEHİRLERİ DE MİLLET ADAYI KAZINDIĞINI KABUL EDERSİN. AKŞAM 23. 21 DE EKREM İMAMOĞLU NUN KAZANDIĞI ORTADAUYKEN BASKIYULA-HİLEYLE NE YAPABİLİRİZ DİYE DÜŞÜNEN ZİHNİYETE YAZIKLAR OLSUN. DEVLETİN BÜTÜN İMKANLARINI KULLANDILAR AMA BU SEFER ADAM GİBİ ADAM ADAY VARDI KARŞILARINDA. . HELAL OLSUN E. İMAMOĞLU NA. HERKESE İNSANLIK DERSİ VERDİ. ANKARA DA AÇIK ARA MANSUR KAZANDI AMA ÇAMUR YAPMAYA BAŞLADILAR. MASADA OLMAZ. .
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DOGRU: Bismillahirrahmanirrahim...Maide suresiKim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmestmezse, işte onlar kfirlerin ta kendileridir."l)
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S.ÇELİK: Turkiye su an demokrasinin var oldugunu veya rafa kalktigini yasiyor. Bekleyip gorecegiz.
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