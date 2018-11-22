22 Kasım 2018 Perşembe 14:36



22 Kasım 2018 Perşembe 14:36

Boyner Büyük Mağazacılık Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Zihnioğlu, yarın başlayacak Şahane Cuma kampanyasına ilişkin, "3,5-4 milyon üründe tüketiciye fırsatları sunuyor olacağız. Bunların içinde indirimler var, çoklu alımda fırsatlar var. Hatta bazı kategorilerde yurt dışındaki fiyatlardan, gümrüksüz mağazalardaki fiyatlardan çok daha cazip fırsatlar ve teklifler olacak. Ciddi bir müşteri akımı bekliyoruz." dedi.Bursa'daki Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi'ndeki Boyner Mağazasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zihnioğlu, Boyner'in Enflasyonla Mücadele Programının ilk destek veren firmalardan olduğunu söyledi.Kendi özel markalarıyla bir yıl en az yüzde 10 indirim yaparak enflasyonla mücadeleye katkı sağlayan firmalardan olduklarını ifade eden Zihnioğlu, bu çerçevede bu yılın son çeyreğinde gerçekten çok müthiş kampanyalar ve indirimler sunduklarını aktardı.Zihnioğlu, 9, 10 ve 11 Kasım'da "Çılgın Kelebek" diye 4 milyondan fazla üründe yüzde 50 ve üzerinde indirimler sağlanan bir dönem gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:"Ekonomiye can vermek ve ekonominin ritmini çok daha hızlı artırmak için hazırlıklar yapmanız ve müşteriyi kampanyalara, fırsatlara davet etmeniz gerekiyor. Çılgın Kelebek diye bahsedilen 9-11 Kasım'daki kampanyada geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 47 büyüme gerçekleştirdik. Bunu gerçekten tüketicinin bir teveccühü olarak algılıyoruz. Bu dönemde 4 milyondan fazla ürüne minimum yüzde 50 indirimler ve fırsatlar teklif etmiştik. Sadece indirimli ve özel fırsatlı üründe değil mağazamızdaki birçok ürün bu dönemde satıldı. Bu dönemde satışın yüzde 45'i yeni ve indirimsiz ürünlerden oldu ama bu dönem öyle bir dönemdi ki alışverişin yaklaşık yüzde 55'i fırsatlar, özel fiyatlar ve geçen senin altında fiyat teklifleri içeren ürün gruplarında oldu." diye konuştu.Ticarette ön hazırlığın, müşterinin ihtiyaçlarının ne olduğu bilinip doğru yapılırsa ekonomik olarak büyüme gerçekleştirmenin mümkün olduğunu işaret eden Zihnioğlu, şöyle devam etti:"Bu yıl binden fazla markamızla ciddi anlamda büyümeler gerçekleştirdik. 40 milyondan fazla ürün sattık. 120 milyondan fazla ziyaretçi aldık. Ekonomi, yaptığınız kampanyaların ritmiyle, tüketiciye sunduğunuz fırsatlarla ciddi anlamda hareketleniyor. Grubumuzun markalarından alışveriş uygulaması Hopi ile birçok işte ortak kampanyalar düzenledik. Bunlar da tüketicinin alışkanlıklarına, seçimlerine dönük kişiye özel fırsatları içerdi. 2019 yılında da bu fırsatlar devam edecek.""Şahane Cuma""Şahane Cuma" diye yarın bir kampanyanın başladığını ifade eden Zihnioğlu, "Yine 3,5-4 milyon üründe tüketiciye fırsatları sunuyor olacağız. Bunların içinde indirimler var, çoklu alımda fırsatlar var. Hatta bazı kategorilerde yurt dışındaki fiyatlardan, gümrüksüz mağazalardaki fiyatlardan çok daha cazip fırsatlar ve teklifler olacak. Ciddi bir müşteri akımı bekliyoruz. Cuma, cumartesi ve pazar Türkiye perakende piyasası Şahane Hafta Sonu sloganıyla alışverişe dönecek." ifadelerini kullandı.Boyner mağazalarında sadece kendi markaları değil bine yakın markada sürekli indirim, fırsat ve kampanya olduğunu dile getiren Zihnioğlu, ortalama bir günde Boyner mağazasında 300'ün üzerinde kampanyanın aktif olduğunu, müşteriye fırsatlar ve özel fiyatlar sunulduğunu sözlerine ekledi.