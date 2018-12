Şahane Düğün" İzleyiciden Tam Not Aldı

06 Aralık 2018 Perşembe 10:29



06 Aralık 2018 Perşembe 10:29

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Belediyesi tarafından "Tiyatro Festivali Metristepe Kültür Merkezi'nde İzlenir" sloganı ile bu yıl 4.'sü düzenlenen Uluslararası Tiyatro Günleri kapsamında "Şahane Düğün" adlı komedi oyunu sahnelendi.Robin Hawdon tarafından yazılan, Barış Can Çelik'in uyarladığı, yönetmenliğini Özgür Yetkinoğlu'nun üstlendiği, Barış Küçükgüler, Barış Can Çelik, Nazlı Pınar Kaya, Ayşegül Aslan, Burçin Aydınay, Özlem Uslu ve Tuğçe Yükselel'in rol aldığı yetişkin tiyatro oyunu Bozüyüklü tiyatro severlerden tam not aldı. Evleneceği günün sabahında hiç beklenmedik bir olayla karşılaşan ve ciddi bir çıkmazın içine giren Faruk ile müstakbel eşi ve arkadaşlarının başından geçenlerin anlatıldığı oyun Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'ni tıklım tıklım dolduran vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.İki perdelik gösterim sonrası tiyatro sanatçılarını performansından dolayı Belediye Başkanı Fatih Bakıcı adına tebrik ederek, günün anısına plaket takdim eden Bozüyük Belediye Başkan yardımcısı Rasim Keskin "Bu akşam burada sahne alarak şehrimizde misafirimiz olan değerli tiyatro sanatçılarımıza başarılı performanslarından dolayı sizler ve belediyemiz adına teşekkür ediyor, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum" dedi.Oyunu Bozüyük Belediye Başkan yardımcıları Rasim Keskin ve Barış Oğuz ile birlikte çok sayıda tiyatro sever izledi. - BİLECİK