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Şahane Hayaller Filmi

Şahane Hayaller filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Şahane Hayaller filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

06.01.2020 22:57 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:58 Şahane Hayaller Filmi
koltuğunda Ömer Faruk Yardımcı'nın oturduğu, komedi türündeki 'Şahane Hayaller' film inin oyuncu kadrosunda Ömer Başdoğan, Salih Kalyon, Suzan Aksoy, Erkan Can gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Ömer Faruk Yardımcı
Senaryo: Ömer Başdoğan, Furkan Başdoğan
Oyuncular: Ömer Başdoğan, Cemil Şahin, Çetin Altay, Suzan Aksoy, Erkan Can, Berrak Güvem, Nazlı Pınar Kaya, Salih Kalyon
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Şahane Hayaller
Yapımcı Firma: Eren Medya
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 07.02.2020

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Suzan Aksoy, Yönetmen, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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