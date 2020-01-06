Şahane Hayaller Filmi

Yönetmen
koltuğunda Ömer Faruk Yardımcı'nın oturduğu, komedi türündeki 'Şahane Hayaller' film
inin oyuncu kadrosunda Ömer Başdoğan, Salih Kalyon, Suzan Aksoy, Erkan Can gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Ömer Faruk YardımcıSenaryo:
Ömer Başdoğan, Furkan BaşdoğanOyuncular:
Ömer Başdoğan, Cemil Şahin, Çetin Altay, Suzan Aksoy, Erkan Can, Berrak Güvem, Nazlı Pınar Kaya, Salih KalyonFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Şahane HayallerYapımcı Firma:
Eren MedyaYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
07.02.2020 Şahane Hayaller Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.