Kaynak: AA

Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Abdullah Avcı, siyah-beyazlı kariyerinde saha içinde kalacağını söyledi.Vodafone Park'ta düzenlenen imza töreninde konuşan Avcı, iletişim ve çözüm odaklı olacaklarını belirterek, "Sahanın içinde kalacağız. Teknik adam olarak hep bunun içinde kaldım. Oyunun saha içinde kaldığı sürece, güçlü olduğunu, saf ve temiz olduğunu düşündüm. Benim işimin büyük bölümü saha içinde kalmak. Çatışmacı değil çözüm odaklı olacağız." diye konuştu.Avcı istediklerini saha içinde alacaklarını belirterek, şunları kaydetti:"Bütün amacımız, düşüncemiz Beşiktaş'ın coşkulu seyircisi önünde rakip sahada oynayan, futbolun gerektirdiği iki yönü de oynamak. Şampiyonlar Ligi'ni, Avrupa Ligi'ni seyredince futbolun artık iki yönünün oynandığını görüyorsunuz. Seyirci önünde rakip sahada daha fazla oynayan, yeri geldiğinde topu kaybettiğinde baskı yapan bir takım olacak. Kafamda oyun sistemi, oyuncu profili, organizasyonlar var. Bunları çalışarak istediğini sahada alan bir takım oluşturacağız."Beşiktaş'taki oyun planından bahseden Avcı, "Savunmada da hücumda da sayısal olarak daha fazla oynayan bir takım seyredeceksiniz. Kafanızdaki oyun planını bazen oyuncu grubuna entegre edemeyebilirsiniz ama oyunun bütününde geniş ve sayısal olarak fazla bir takım olacağımızı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.Büyük camialarda taraftar, medya, rakipler gibi faktörlerle de mücadele edildiğine yönelik bir soru üzerine Avcı, "Bunun kısa sürelisini milli takımda yaşadım. 6 senede çok önemli deneyimler kazandım. Bu süreçlerin nasıl yönetilmesi gerektiğini deneyimledim. Benim işim teknik, taktik, takım organizasyonunu geliştirmek. Diğer etkenleri de doğru yönetmek gerekiyor." şeklinde görüş belirtti."Mevcut kadro üzerinde çalışıyoruz"Beşiktaş'ın kaliteli oyuncu grubuna sahip olduğunu söyleyen Avcı, "Çalışmalarımız var. Scout ekibiyle toplantı yaptık. Oyun organizasyonuna uygun oyuncu profillerine göre çalışmalarımız devam ediyor." açıklamasında bulundu.Eski takımından oyuncu alıp alınmayacağı şeklindeki bir soruya Avcı, "Şu anda öyle bir çalışma yapmadık. Ekibimiz Ümraniye'de çalışıyor. Beşiktaş'ın da bu konuyla ilgili çalışmaları var. Tespit ettiğimiz yerlere yönelik oyuncuları yönetime sunacağız. Şu anda mevcut kadro üzerinde çalışıyoruz. Doğru dokunuşlarla beraber hedefe gitmeyi sonuna kadar zorlayacağız." diye yanıtladı."Taraftarın oyuna çok önemli katkıları olacak"Siyah-beyazlı taraftarların çok önemli bir güç olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, "Taraftar büyük güç. Bunu burada yaşamış ve görmüş biriyim. Burada desibel rekorları kırıldı. Bizim oynatacağımız oyunla beraber onların yardımıyla çok coşkulu ve iyi hissediyorum kendimi. Topun geri alınması süresinde taraftarın gücü bizim için çok önemli. Taraftarın oyuna çok önemli katkıları olacak." değerlendirmesinde bulundu.Medipol Başakşehir'le 5 yıllık sözleşme imzalamasına rağmen Beşiktaş'a gelişinde Medipol Başakşehir ile Galatasaray'ın ligde oynadığı şampiyonluk maçının etkili olup olmadığı yönündeki bir soruyu Abdullah Avcı, "Benim için dostluklar, vefa son derece önemlidir. Artı, tefe, tüfeden anlamam, bunlara gerek yok dedim. Türk Telekom Arena'daki maç ya da başka bir şey etkili olmadı. Orada Galatasaray ile Başakşehir yarıştı. Allah bana milli takım hocalığı da nasip etti. Herkese nasip olacak bir şey değildir. Umarım bunun karşılığını vereceğiz." şeklinde cevapladı.Avcı, Beşiktaş'ta yeni departmanlar kuracaklarını ve siyah-beyazlı takımın eski futbolcuları Gökhan Keskin ile Şenol Fidan ile beraber çalışacaklarını söyledi.Avcı, "Oyup planımız, oyun organizasyonlarının dışında kulüp içinde kuracağımız organizasyonlar var. Bu yapıyı doğru kurduğumuzda hem görselde hem sahada anlattığımızda çok çabuk oturmayacak ama zaman içinde oyuncu grubuna bunu anlattığımızda oyuncu da bunun karşılığını verecektir." diye konuştu."(Oğuzhan Özyakup) eksikleri var"Avcı, siyah-beyazlı takımın kaptanlarından Oğuzhan Özyakup'un milli takıma aldığı oyunculardan biri olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Arsenal'den transferinde fikrimi söylemiştim. Şu anda da oyuncularla temas halindeyim. Oğuzhan yetenekleriyle buraya kadar geldi, eksikleri var. Güçsüz taraflarıyla ilgili çalışmalar yapıp Beşiktaş ve Türk futboluna Oğuzhan'ı kazandıracağız."Transferde akıllı para harcamanın daha önemli olduğunu dile getiren Avcı, "Liverpool, Avrupa'nın en büyük kupasını aldı. Ondan büyük harcayanlar Liverpool'u izlediler. Önemli olan çok para harcamak değil 11 parçanın beraber hareket ettiği bir oyundur futbol. Sistem oyuncuyu daha değerli hale getirirler. Akıllı para harcamak, kurumsal hafıza oluşturmak çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.Beşiktaş'ın hedefinin her şeyin sonuna kadar gitmek olduğunu söyleyen Avcı, "Beşiktaş'ın hedefinin her şeyin sonuna kadar gitmek olduğunu söyleyebilirim. Başakşehir 5 senelik bir kulüp ve UEFA ile Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynuyor. Bu kültürü oluşturmadan başarılı olmak kolay değil. Beşiktaş'ın yaptıkları ortada, tarihini inkar edemeyiz. Bunun üzerine ne koyabiliriz ona çalışacağız." ifadelerini kullandı.Orman: "Büyük bir sorumluluğumuz var"Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ise Abdullah Avcı'yı Beşiktaş'ın özündeki değerlere sahip olduğu için sevdiklerini dile getirdi.Dünya futbolunun çok değiştiğini ve teknolojinin bu sporda daha fazla kullanıldığını vurgulayan Orman, şunları söyledi:"Abdullah Avcı'yı Beşiktaş'ın özündeki değerlere sahip olduğu için çok seviyoruz. Kişilerin değil takımın kazandığı düzen var. Guardiola gibi Klopp gibi hocaların Türkiye'deki açılımını Abdullah Avcı yaptı. Okan Buruk, Erol Bulut gibi çok beğendiğim hocalar var. Onlar da Abdullah hocanın yardımcılarıydı. Yönetim olarak bizim de hocamızın da büyük bir sorumluluğumuz var. Hocayla daha öncesinden de devamlı istişare ederdik. Oyuncu transferinde hocamızın fikirlerini almıştım. Oğuzhan için hocamla istişare etmiştik. Kerim'i alırken yine konuşmuştuk."Orman, 4 yıllık süreçte Şenol Güneş ile çalıştıklarını ve Beşiktaş'ın yeni bir sayfa açması gerektiğine dikkati çekerek, "İki tane bembeyaz sayfa açıyoruz. 2012'den bu yana profesyonel kadrolar oluşturduk. En profesyonel olmamız gereken yer futbol. Önümüzdeki 3 sene içinde Beşiktaş futbol kültürünü dünya seviyesinde bir hale getirmemiz lazım. Hocamın görevlerinden biri de bunun yapılanmasının sağlanması olacak. Beşiktaş'ın içinden, dışından bize katkı sağlayacak insanlarla çalışacağız. Futbol sahada oynanan, ekiple yapılan bir şey. Abdullah Avcı da Şenol Güneş'in izinden gidiyor. Şenol hoca da Beşiktaş'a gelirken şampiyonlukları yoktu. Milli takım ve şampiyonluklar. Umarım son şampiyonluğu da beraber yaşarız." dedi."Türkiye çekilmez bir lig haline gelebilir"Orman, maçlardan önce diğer kulüplerin yetkililerinin hakemi baskı altına almaya yönelik açıklamalar yapması halinde Beşiktaş'ın da bunu yapacağını belirterek şunları kaydetti:"Başkan olduğum günden beri hem Beşiktaş'ın hem Türk sporunun marka değerine yatırım yapmak için gayret gösterdim. Başkanların, yönetimlerin tek görevleri kendi kulüplerinin ne olursa olsun başarı elde etmesi değil. Türk futbolunu yükseltmek hepimizin görevi. 2024'ten itibaren Şampiyonlar Ligi 1, Şampiyonlar Ligi 2, Şampiyonlar Ligi 3 gibi bir organizasyon durumu söz konusu. Süper Lig'in marka değerini yükseltmediğimiz sürece Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz Moldova, Azerbaycan, Andorra gibi ülkelerin takımlarıyla oynayacağız gibi gözüküyor. Bu bir tek Beşiktaş'ın yapabileceği bir şey değil."Futbolun sahada oynanan bir oyun olduğuna dikkati çeken Orman, "Saha dışında oynamak ülkemize özgü. Biz kendi değerlerimize göre hareket ediyoruz. Kötüyü örnek alınca herkes kötüye gider. Yeni federasyon başkanına seçimden önce ifade ettim. Seçimden sonra söylesem tehdit olarak algılanabilirdi. Maçlardan önce yöneticiler ve hocalar hakemi baskı altına almaya yönelik manipülasyonlar yaptıkları an Beşiktaş da bunu yapacak. Bizim birinci işimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek. Çifte uygulamaları, hakem hatalarını herkes görüyor. Türkiye'de bir şeylerin değişmesi lazım. Tottenham-Ajax, Barcelona-Liverpool maçlarında hakem tartışılmadı, futbol tartışıldı. Bizim de buraya dönmemiz lazım. Elimden geldiğince bunun için mücadele ettim. Şampiyon olurken de aynısını yaptık. Biz bir sayfa açtık, federasyon da yeni bir sayfa açtı. Bunları bitireceklerini temenni ediyorum. Olmazsa, bütün Anadolu kulüpleri adına söylüyorum Türkiye çekilmez bir lig haline gelebilir. Kurullar objektif karar verecekler. Kararlarını hukuken verecekler, siyaseten vermeyecekler. Öyle bir lig olacağını ümit ediyorum." yorumunu yaptı.Oyuncuların etkilenmemesi için kamuoyu önünde hakemleri değerlendirmediğini belirten Orman, "En kolay verilecek şey oyuncu kadrosuna mazeret vermektir. O yüzden kamuoyu önünde hakemleri çok konuşmam. Oyuncular parasını isterken sahada haklı olacaklar. Oyuncu' paramı isterim' diyor parasını alıyor. Herkes işini yapacak. 90 milyon avroluk kadro ligi 4. bitirdi." değerlendirmesinde bulundu.Transferde akılcı olacaklarını anlatan Orman, "Ülkemizde dövizle alakalı giderler çok arttı. Bütün sektörlerde sıkıntı var. Daha akılcı transferler yapacağız. Bunun sonucuna göre bir kadro kuracağız. Daha akılcı bir şekilde yürümek zorundayız. Eskiden de öyleydik ama avro 3 liraydı, şimdi 7 lira. Oturmuş oyuncularımız var. Bazı bölgelerde fazlalıklarımız var. Taraftarıyla takımıyla bir olup şampiyonluğa oynayacağız." şeklinde konuştu.