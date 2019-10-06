Haberler » Dünya » Haber
BBC

İran'ın Angelina Jolie'si' Sahar Tabar "Dine hakaret" ve "Ahlaksızlığı teşvik" suçundan tutuklandı

İran'da Amerikalı oyuncu Angelina Jolie'ye benzemek için birçok kez estetik ameliyat olduğu iddia edilen Sahar Tabar tutuklandı. Tabar'ın dine hakaret ve ahlaksızlığa teşvikle suçlandığı bildirildi.

06.10.2019 14:19

İran'da Amerikalı yıldız oyuncu Angelina Jolie'ye benzemek için birçok kez estetik ameliyat olduğu iddia edilen ve görüntüsüyle bir anda sosyal medyada fenomen ola Sahar Tabar tutuklandı. Tasnim haber ajansı; Tabar'ın "dine hakaret", "ahlaksızlığı teşvik" ve "İran'da İslami kıyafet yönetmeliğine hakaret" ile suçlandığını bildirdi.

DİNİ KURUMA ŞİKAYET ETTİLER

Hollywood'un ünlü yıldızı Angelina Jolie'ye benzemek için bıçak altına yatan ve sonrasında görüntüsüyle dehşete düşüren Sahar Tabar isimli genç kız, adından söz ettirmeyi başarmıştı. Ancak genç kız kendi ülkesinde ahlaksızlığa teşvikle suçlanarak şikayet edildi. Ajansta yayımlanan habere göre bazı kişiler Tabar'ı başkent Tahran'da bir dini kuruma şikayet etti.

"MAKYAJ VE KURGU ESERİ" DEMİŞTİ

21 yaşındaki Tabar daha önce yaptığı açıklamada Jolie'ye benzemek istediğine dair iddiaları reddetmiş, sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarının çoğunun "makyaj ve kurgu eseri" olduğunu söylemişti. Tabar bununla birlikte burnundan ve dudağından estetik ameliyat olduğunu ve yağ aldırdığını kabul etmişti.

INSTAGRAM HESABI KAPATILDI

Sahar Tabar'ın Instagram'da milyonlarca takipçisi vardı. Tutuklanması sonrası ise Tabar'ın Instagram hesabı kapandı. İran'da bazı kişiler Tabar'ın tutuklanmasına sosyal medyada tepki gösterdi. Kararı eleştirenlerden biri alayvari bir üslupla Tabar'ın, "cinayate ve zimmetine para geçirme gibi" daha az tehlikeli faaliyetlerde bulunması gerektiğini yazdı.

AVRUPA ÜLKELERİNDEN 5 KAT DAHA FAZLA

İran'da son yıllarda estetik ameliyat olanların sayısında büyük oranda artış olduğu biliniyor. Ülkede Meclis Sosyal Komisyonu'nun üyelerinden Rasoul Khazri bu yıl yaptığı açıklamada, "İran'da estetik ameliyatların oranı, Avrupa ülkelerinden 5 kat fazla. Dünyadan birçok kişi estetik ameliyat olmak için İran'a geliyor. Güzel de değiller" demişti.

Sahar Tabar'ın eski hali
İran'ın Angelina Jolie'si' Sahar Tabar

Angelina Jolie, Instagram, İran, Magazin, Dünya
BBC


YORUMLAR(30)
A. HABER İZLİYİCİSİ:Dış güçdür kesin iranı karıştırmak için tezgah işin içinde abde ve israil var
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
BOZKURT:içine şeytan kaçmış oda şeytana dönüşmüş
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
KOCA TRAKYALI:aga o değilde orjinalinde gayete hoş bayan. manyakla bu !!!
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
MSDS:Müptezel karaktersiz . .
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ÄÄÄ:hortlaga dönmüs atesperes müsrik kadin
Yayından Kaldır
5 1
Cevap yaz
ADMAN:Allah akil fikir versin.
Yayından Kaldır
23 0
Cevap yaz
ZONTA:İranın angelina sı değil de iranın charlie si olmuş. Parasıyla maymuna benzeyeni ilk kez görüyorum.
Yayından Kaldır
19 2
Cevap yaz
NUR:Allahım sen aklımızı koru!
Yayından Kaldır
14 0
Cevap yaz
YAKINSAK:Kendisi olmasa da kuklasına benziyor
Yayından Kaldır
9 3
Cevap yaz
ŞÜKRETMEK LAZIM:ŞÜKRETMEYİ BİLMEK LAZIM . BEDENİMİZİN BİZLERE EMANET OLDUGUNUN BİLİNCİNDE OLMAMIZ VE ONA GÖRE YAŞAMAMIZ GEREKMEZ Mİ . . .
Yayından Kaldır
8 3
Cevap yaz
Tüm 30 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Dünya Haberleri
18:01 'Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı)' 2 haftalık iklim eylemlerine hazırlanıyor
17:46 ABD Büyükelçiliği'nden 'Bahçelisiz siyaset' paylaşımıyla ilgili ikinci özür
17:31 ABD göçmen vizesinde yeni uygulama: Sağlık giderlerini karşılayamayanların başvurusu geri çevrilecek
17:13 Irak'ta ölü sayısı artıyor
17:13 Hong Kong'da protestocular maske yasağına meydan okuyor
16:24 Amsterdam Belediyesi 'araçsız şehir' hedefi kapsamında alacağı önlemleri açıkladı
15:50 Bağdat valisi istifa etti