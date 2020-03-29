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Sahara geçidinde kar yağışı ve sis etkili oluyor

Sahara geçidinde kar yağışı ve sis etkili oluyor Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve sis ulaşımı aksattı.

29.03.2020 19:35 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:37
Sahara geçidinde kar yağışı ve sis etkili oluyor
ARDAHAN - Ardahan 'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve sis ulaşımı aksattı.
Ardahan- Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde etkisini olan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sahara geçidinde başlayan kar yağışıyla birlikte, etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Kar yağışı nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşamasını engellemek için karayolları ekipleri Sahara geçidinde hazır olarak bekletiliyor.
Sürücüler ekipler tarafından, sis nedeniyle takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları yönünde uyarılıyor. Sahara geçidinde kar yağışı ve sis etkili oluyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Ardahan, Şavşat, Genel

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Sahara geçidinde kar yağışı ve sis etkili oluyor

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