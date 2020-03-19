Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Sahara geçidinde ulaşıma kar ve tipi engeli - Haberler

Sahara geçidinde ulaşıma kar ve tipi engeli

Sahara geçidinde ulaşıma kar ve tipi engeli Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Ardahan-Şavşat karayolu Sahara mevkiinde kar, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

19.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:29
Sahara geçidinde ulaşıma kar ve tipi engeli
ARDAHAN - Ardahan Artvin 'e bağlayan Ardahan- Şavşat karayolu Sahara mevkiinde kar, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Ardahan ile Artvin'in Şavşat İlçesi arasındaki deniz seviyesinden 2 bin 540 metre yüksekliğindeki Sahara Geçidi, kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş uzaklığının önemli ölçüde düşmesi ve yolların buzlanması nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken araçlar kayarak yoldan çıktılar. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı araç sürücüleri ilerleyemeyip geri döndü, bazı sürücüler de güçlükle yola devam edebildi. Bazı araçlar ise karda mahsur kaldı. Sahara geçidinde ulaşıma kar ve tipi engeli

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Sahara geçidinde ulaşıma kar ve tipi engeli
Etiketler : Ardahan, Şavşat, Artvin, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Haberler
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Haberler
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Son Dakika: Rusya’da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Haberler
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM’lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı Haberler
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Haberler
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Londra’da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye’ye döndü Haberler
Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Haberler
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Loading