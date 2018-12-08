Sahasında Göztepe'yi Konuk Eden Sivasspor, Rakibini 2-0 ile Geçti

Spor Toto Süper Ligin 15. haftasında Sivasspor, Göztepe'yi Yeni 4 Eylül Stadında konuk etti. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetti. Taraftarının büyük desteğini arkasına alan Sivasspor, rakibini 2-0 mağlup ettti.
GÖZTEPE 10 KİŞİ KALDI
Kırmızı-beyazlı ekibe 3 puanı getiren golleri penaltıdan Rybalka ve Douglas kaydetti. Göztepe'de Kadu 58. dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Sivasspor puanını 21'e yükseltirken, Göztepe ise 18 puanda kaldı.
SİVASSPOR, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ANKARAGÜCÜ'NÜ KONUK EDECEK
Sivasspor önümüzdeki hafta sahasında Ankaragücü'nü, Göztepe ise Bursaspor'u konuk edecek.
Sivasspor
08 Aralık 2018 Cumartesi 16:02