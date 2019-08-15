Haberler» Spor» Haber

Liverpool-Chelsea mücadelesinde bir kişinin daha sahaya atladığı ortaya çıktı!

Süper Kupa maçında Liverpool kalecisi Adrian'ın son penaltıyı kurtarmasının ardından bir taraftarın daha sahaya girdiği ortaya çıktı. Liverpool kaptanı Henderson'ın tepki gösterdiği taraftar, güvenlikler tarafından tribüne çıkarıldı.

15.08.2019 18:15
Liverpool-Chelsea mücadelesinde bir kişinin daha sahaya atladığı ortaya çıktı!

Vodafone Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanan 2019 UEFA Süper Kupa karşılaşmasında birçok ilk yaşandı. Karşılaşmanın ilk yarısı devam ederken, sahaya giren bir taraftar orta alana doğru koşmuş, daha sonra Liverpool file bekçisi Adrian'ın koruduğu kaleye doğru koşusunu devam ettirmiş ancak ceza sahası içerisinde kendisini yerde bulmuştu.

SAHAYA SADECE YOUTUBER ATLAMADI

Dev karşılaşmada sahaya sadece YouYuber girmedi. Liverpool file bekçisi Adrian'ın son penaltıyı kurtarmasının ardından bir taraftar daha yeşil zemine daldı. Penaltı atışının kaçmasının ardından Adrian'a doğru koşan taraftarı gören Liverpool Kulübü görevlisi, İspanyol kaleciyi korumak için ani bir refleks göstererek oyuncusunun üzerine kapandı. Yaşanan arbedede Liverpoollu futbolcular Firmino ve Gomez de oluşan karambolde yere düştü. Sahaya giren taraftar da Liverpoollu oyunculara ulaşamadan yerde kaldı. Kargaşada yere düşen Adrian sakatlık tehlikesi atlatırken, başarılı file bekçisinin, görevlinin kendisini korumaya çalışırken şiddeti ayarlayamaması sonucunda yaşadığı acı yüzüne yansıdı.

HENDERSON TEPKİ GÖSTERDİ

Liverpool'un takım kaptanı Henderson'ın da sahaya giren kişiye tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı. Taraftarın zararsız olduğunun anlaşılmasının ardından Liverpoollu futbolcular sevinç gösterilerine devam ederken, sahaya giren taraftar güvenlik görevlileri tarafından tekrardan tribüne çıkartıldı.


Liverpool, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR (1)
KUZEYİN SESİİ: ALLAH senin müstahakkını versin. . YAHU bilerek mı kasten mi yapıyor bu boğa kılıklı holigan zibidileri. rezil olduk.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
19:40   Hatayspor, Altınordu hazırlıklarını tamamladı
19:35   Ünlü dövüşçü, verdiği içkiyi reddeden yaşlı adamı yumrukladı
19:33   Trabzonspor, Sparta Prag'ı konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu
19:27   Hatayspor, Altınordu hazırlıklarını tamamladı
19:25   Voleybol: Gloria Kupası
19:22   Sahaya sadece 'Youtuber' atlamadı!
19:22   Yıldırım Mert Çetin Roma yolunda!