Haberler» Güncel» Haber

Sahaya atlayan şahıs adliyeye getirildi

Liverpool ile Chelsea arasında dün Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan Ali Abdülselam Yılmaz ve beraberindeki 4 kişi adliyeye sevk edildi.

15.08.2019 14:42
Sahaya atlayan şahıs adliyeye getirildi
Liverpool ile Chelsea arasında dün Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan Ali Abdülselam Yılmaz ve beraberindeki 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Yılmaz, maçın 14. dakikasında sahaya atlayarak koşmaya başlamış, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak saha dışına çıkarılmıştı.
Sahaya atlayan Yılmaz ile birlikte stadyuma geldikleri ve Yılmaz'ın videosunu çektikleri belirlenen E.D, Y.Y, F.Y, ve C.Ö de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Yılmaz'ın, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen ilk sorgusunda Süper Kupa Finali'ni izlemek için stadyuma geldiğini, maçın heyecanıyla kendini sahaya atarak kaleye doğru koşmaya başladığını söylediği öğrenildi.
Yılmaz'ın ayrıca, gerçekleştirdiği hareketin önceden planlanmadığını ve beraberindeki arkadaşlarının video ve fotoğraf çektiğinden habersiz olduğunu belirttiği bildirildi.
Youtube'daki kanalında çektiği videoları yayınlayan Ali Abdülselam Yılmaz'ın, Liverpool ile Chelsea arasında dün Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçında, ilgi çekmek için sahaya atlaması kamuoyunda tepki çekmişti.

Vodafone Park, Süper Kupa, Liverpool, Chelsea, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:40   "Biz terörün her türlüsüne karşıyız"
16:40   Sivasspor'da Passolig sayısı 58 bine ulaştı
16:39   Kadınların pilates keyfi
16:39   İdlib'de rejim güçlerinin saldırıları sürüyor
16:39   Çanakkale açıklarında 135 düzensiz göçmen yakalandı
16:37   İkizler, 23 yılda 5 bin beste yaptı
16:37   Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri