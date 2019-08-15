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Sahaya atlayan şahıs adliyeye sevk edildi

Liverpool ile Chelsea arasında dün Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan Ali Abdülselam Yılmaz ve beraberindeki 4 kişi adliyeye sevk edildi.

15.08.2019 13:45 Sahaya atlayan şahıs adliyeye sevk edildi
Liverpool ile Chelsea arasında dün Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan Ali Abdülselam Yılmaz ve beraberindeki 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Yılmaz, maçın 14. dakikasında sahaya atlayarak koşmaya başlamış, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak saha dışına çıkarılmıştı.
Sahaya atlayan Yılmaz ile birlikte stadyuma geldikleri ve Yılmaz'ın videosunu çektikleri belirlenen E.D, Y.Y, F.Y, ve C.Ö de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Yılmaz'ın, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen ilk sorgusunda Süper Kupa Finali'ni izlemek için stadyuma geldiğini, maçın heyecanıyla kendini sahaya atarak kaleye doğru koşmaya başladığını söylediği öğrenildi.
Yılmaz'ın ayrıca, gerçekleştirdiği hareketin önceden planlanmadığını ve beraberindeki arkadaşlarının video ve fotoğraf çektiğinden habersiz olduğunu belirttiği bildirildi.
Youtube'daki kanalında çektiği videoları yayınlayan Ali Abdülselam Yılmaz'ın, Liverpool ile Chelsea arasında dün Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçında, ilgi çekmek için sahaya atlaması kamuoyunda tepki çekmişti.

Vodafone Park, Süper Kupa, Liverpool, Chelsea, Güncel

Kaynak: AA

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