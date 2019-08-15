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Sahaya atlayarak tepki çeken "Deli Mi Ne?" YouTube kanalının sahibi Ali Abdüsselam Yılmaz açıklama yaptı: Özür dilerim

Liverpool ile Chelsea arasında oynanan maçın 14. dakikasında sahaya atlayan "Deli Mi Ne?" YouTube kanalının sahibi Ali Abdüsselam Yılmaz, sosyal medya hesabından açıklama yaparak özür diledi.

15.08.2019 22:48
Sahaya atlayarak tepki çeken

Liverpool ile Chelsea arasında oynanan maçın 14. dakikasında sahaya atlayan "Deli Mi Ne?" YouTube kanalının sahibi Ali Abdüsselam Yılmaz, konuyla ilgili açıklama yaptı. Yılmaz, "Herkesten özür diliyorum ve beni affetmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

"ORAYA GİTME AMACIM VİDEO ÇEKMEK DEĞİLDİ"

Yaşanan olay sonrası gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan YouTuber Yılmaz, "Hepinize selamlar arkadaşlar. Dünkü olayla ilgili hislerimi size anlatmak istiyorum. Bir milli takım sporcusu olarak böyle bir konuyla ilgili karşınıza geldiğim için çok mutsuzum. Huzurlarınızda tüm Türk halkından özür diliyorum. O akşam maçı izlemeye gelen tüm futbol sever arkadaşlarımdan, stat görevlilerinden, tüm sporcu arkadaşlarımdan özür diliyorum ve beni affetmelerini diliyorum. Dün akşam maçı izlemek için her seyirci gibi stada gittim ve maç başladı. Oraya gitme amacım böyle bir video çekmek değildi. Maçı izlerken 15. dakikada inanılmaz heyecanlı bir durum oldu. Korner atışı sırasında maç durdu ve ben anlık refleksle bir anlık heyecana kapılık sahaya atladım." ifadelerini kullandı.


Liverpool, Chelsea, Magazin, Spor

YORUMLAR (20)
HE HE: he he inandık dediklerine sen bile inanmıyorusun dediklerine
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AHMET ONUR: nedir bu youtuber lık fala gençler çalışmadan 2 3 video çekip para kazanma derdine düşmüş insanlarla dalg agecerek kimsenin piskolojisini düşünmeden sırf 1 tık fazla alabilmek için yapılan deneyler falan. sevgili youtuberlar ülkede herkez geçim derdine düşmüş kimsenin akıl sağlığı yerinde değil yapmayın. sen 1 tık alıcam diye belki ülkeme 20-30 sene bidaha bu sekılde maç verilmeyecek. onurlu bi insansan hatanı anlayıp kanalını kapatırsın.
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BERKAY!: deli mi ne youtube''da yorumları siliyor. Özrüne samimiyetine inanmıyorum. Haklı olarak hakaret içermeden yazdığımız yorumları kaldırıyorsa, özründen samimiyet duyarım !!!
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UYANIN: Bu ve bunun gibi şaklabanları takip eden, bunların kanallarına abone olanlara üzülüyorum. La bunun nesine abone olursun ki, bütün dünyaya rezil etti bizi karaktersiz. O stadta kaç bin kişi var tirübünde bi akıllı senmisin. Seni takip edenlerin aklına şaşarım.
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KUZEYİN SESİİ: YAHU çocuk mu kandırıyorsun. pişmanlığın faydasız. ülkemizin itibarını sarstın. zedeledin. .
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ÖMER: Tamamen planlı yapıldığı belli olan bu eylem karsısında Türkiye nin imajını yerler altına alan bu şaklaban serbest bırakan mahkemeyi ben kınıyorum
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KÖYLÜ MURTAZA: bende size hak veriyorum. örnek olunması için hapis cezası almalıydı diye dusunuyorum.
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YALANCININ MUMU: yemişim senin milli formanı. para için takipçi kasmak için yaptın Türk Milleti de yedi bu anlattıklarını he he fk off yazılı t-şhirt neydi peki ? eminim idaa üzerine yaptın bunu. ne kadar kazandın söylede bilelim hadi
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SAHA KOMİSERİ: Dediklerine inanmıyorum.
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PATOZ: instagram hesabı kapatılmış. inşallah yotube hesabını da kapatırlar!
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