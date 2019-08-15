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Sahaya giren şüpheli ve arkadaşları adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi

Beşiktaş Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen, aralarında "Fester Abdü" adı ile bilinen youtuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın da olduğu 5 şüpheli hakkında savcılık, adli kontrolle serbest bırakılma talep etti.

15.08.2019 16:37 Sahaya giren şüpheli ve arkadaşları adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi
Beşiktaş Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen, aralarında "Fester Abdü" adı ile bilinen youtuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın da olduğu 5 şüpheli hakkında savcılık, adli kontrolle serbest bırakılma talep etti.
Beşiktaş Park'ta dün akşam oynanan UEFA Süper Kupa maçında gözaltına alınan 5 şüpheli, bugün polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Basın savcılığı bürosu tarafından işlemleri yapılan şüphelilerden Ali Abdülselam Yılmaz "İzinsiz sahaya girmek" suçundan, diğer 4 şüpheli ise "İzinsiz sahaya girmek suçuna iştirak etmek"ten ikametlerine en yakın karakola imza vermek ve yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Öte yandan, polisteki ifadelerini kabul eden şüpheliler hakkında polis tarafından "futbol müsabakalarını seyirden men kararı" verildiği de öğrenildi. Ayrıca dünkü maç sırasında sahte bilet oluşturarak sattığı tespit edilen bir yabancı uyruklu şüphelinin de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı belirtildi.



Süper Kupa, Liverpool, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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