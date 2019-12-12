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Sahaya giren taraftar, Ronaldo'ya sarılmak isteyince tepki gördü

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan Leverkusen maçında Alman taraftarların sahaya girmesiyle zor anlar yaşadı. Sağa sola çekiştirilen yıldız oyuncu çok sert tepki gösterdi.

12.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:47

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'un 'i 2-0 yendiği maçın sonuna Cristiano Ronaldo ile sahaya giren Alman taraftar arasında yaşananlar damga vurdu.

Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından sahaya girerek Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çekilmek isteyen Alman taraftar, bir anda sahaya daldı.

SERT BİR ŞEKİLDE SARILDI

Portekizli futbolcunun boynuna sert bir şekilde sarılarak çekiştirmeye başlayan taraftarlar ortalığı karıştırdı.

Bir anda neye uğradığını şaşıran ve Alman taraftara sert bir tepki gösteren Cristiano'yu takım arkadaşları sakinleştirdi.

"GEREKEN SAYGI GÖSTERİLMELİ"

Karşılaşmanın ardından yaşanan olay hakkında açıklamalarda bulunan Buffon, "Taraftarların sevgisine, hassasiyetine saygı duyuyoruz ancak futbolculara gereken saygı gösterilmek zorunda. Futbolcular, taraftarlara güzel anlar yaşatmak için var ama bunu yapabilmeleri için sahada kendisini güvende hissetmek zorunda" dedi.

(Skor)

Sahaya giren taraftar, Ronaldo'ya sarılmak isteyince tepki gördü

Cristiano Ronaldo, Leverkusen, Spor


HABER YORUMLARI (7)
FB Lİ:Barbar almanlar
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OSMAN GÜVEN:Güzel kardeşim. Kendine küfür ettirmek için harcadığın gayret takdire şahan. Ama millet küfürbaz değil. . . . . .
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GALATASARAY ÖLÜMÜNE:ne mutlu Galatasaraylıyım diyene !!!!
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TÜRK MEDYASI İŞTE.:Messi olsaydı yerin dibine koyarlardı ama Ronaldo olunca yok şöyleydi yok böyleydi o yüzden böyle yaptı. adam tekme attı mı attı. konu kapanmıştır.
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UNİ BJK:AMA BIZIM UEFA KUPAMIZ VAR KARDO. HEHHE
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ANTİFA:bizde her gelenden 5 ve 6 yemeye alıştık hehehe
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EZİKTAŞLI:ama bize 8 tane çakmışlardı hala acısı çıkmadı hehehee
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