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Sahaya giren Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz, bir gecede 57 bin abone kaybetti

Liverpool - Chelsea maçının 14'üncü dakikasında sahaya giren Youtuber'a tepkiler büyüyor. YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz, bir gecede 57 bin 777 abone kaybetti.

15.08.2019 10:16
Sahaya giren Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz, bir gecede 57 bin abone kaybetti

İstanbul'da dün oynanan UEFA Süper Kupa finalinin 14. dakikasında tribünden sahaya atlayan Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz, yaptığı hareket nedeniyle abone kaybediyor.

SAHAYA ATLAMIŞTI

YouTube'da 4 buçuk milyondan fazla abonesi, Instagram'da ise 1 milyona yaklaşan takipçi sayısıyla sosyal medyanın gündeminde olanAli Abdüsselam Yılmaz, son olarak milyonlarca kişinin canlı takip ettiği UEFA Süper Kupa maçında sahaya atlamasıyla adından söz ettirdi. Fester Abdü adı ile bilinen YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın davranışı tepki çekti.

BİR GECEDE 57 BİN ABONE KAYBETTİ

Twitter'da #DeliMiNeSanaYakışmadı ve #10MilyonTLCezaVerilsin etiketleri ile trendtopic olan Yılmaz'ın dün Youtube'de 4 milyon 583 bin 41 abonesi bulunurken sabah saatlerinde abone sayısı 4 milyon 525 bin 264'e düştü. Bir gecede 57 bin 777 abone kaybeden ve kaybetmeye devam eden Youtuber için bazı vatandaşlar sosyal medyaya kanalın takibinden çıktıkları fotoğrafları paylaşmaya başladı.

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Sahaya giren Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz, bir gecede 57 bin abone kaybetti

Magazin, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR (7)
SEVILAYLAR: PORNOCU KADINA MI ÖZENDIN DE SENDE SAHAYA ATLADIN
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FIRTINA 61: Gezi zekalı, kapatın sayfasını akıllansın. . .
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TÜRK: MAL HERİF
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İLKER: 57 bin abone kaybetti ama ben tanımıyordum mesela her yerde haber yaparak reklamını yaptınız. kaz gelecek yerden tavuk esirgemedi.
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Abone olmadığın sürece tanıyabilirsin yeter ki videolarını izleyip bu boş beleşe para kazandırmayalım
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GOGO: internet olmasa bunlar bi hiç
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RONALADO: şeyde kafa var bunda yok
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