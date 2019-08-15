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Sahaya giren YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz, adliyeye sevk edildi

Liverpool - Chelsea maçının 14'üncü dakikasında sahaya giren Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz ve tribünde onun fotoğraflarını çeken 4 arkadaşı gözaltına alındı. Yılmaz ve arkadaşları emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

15.08.2019 13:27
Sahaya giren YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz, adliyeye sevk edildi

Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz dün akşam Beşiktaş Park'ta oynanan Süper Kupa finalinde sahaya girdi. Ali Abdüsselam Yılmaz ve kendisini görüntüleyerek sosyal medyada paylaşmak isteyen 4 arkadaşı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Maçın başladığı ilk dakikalarda güvenlik görevlilerini aşarak üzerinde küfürlü bir mesaj yazan tişörtüyle sahaya giren fenomen, güvenliklerin müdahalesiyle sahadan çıkarıldı. Yılmaz ve onu sahada görüntüleyen 4 arkadaşı ise gözaltına alındı. Geceyi karakolda geçiren fenomen ve arkadaşları emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

'Deli Mi Ne?' YouTube kanalının sahibi Ali Abdüsselam Yılmaz, Liverpool ile Chelsea arasındaki dev mücadelenin 14'üncü dakikasında sahaya girdi. Üzerinde küfür yazılı tişörtle sahaya giren fenomen, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle sahada çıkarıldı. Sosyal medyada kısa sürede tepkilerin odağında olan Ali Abdüsselam Yılmaz, bir gecede 57 bin 777 abone kaybetti.

Sahaya giren Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz, bir gecede 57 bin abone kaybettiSahaya giren Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz, bir gecede 57 bin abone kaybetti

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Süper Kupa, Beşiktaş, Magazin, Spor

YORUMLAR (29)
SERTİZMİRLİ: İnşallah kodeste biraz aklı başına gelir
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VAH ÜLKEM: sürekli böyle terbiyesizler ülkemiz adını lekelemektedir. lütfen idam
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HALA: Allah sizi ve sizin gibi beyin özürlülerini ıslah etsin. Bu malları izleyip tıklayıp elinize ne geçiyor malolar
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MERT ÖREN: Böylesine üst seviye uluslararası bir organizeyi trollemek ülkeye milyonlarca TL zarar verir. Kendi reklamını yapmaya kalkmış ama çok yanlış ve turizm e gerçekten darbe vuracak nitelikte olmuş. Elli bin İngiliz maça gelmiş, ikiyuzotuz ülke canlı yayında ve salağın biri çıkmış maçı bozmaya çalışıyor. Böylesine güzel bir reklam fırsatı varken ülkeyi reklam zararına uğratmak bence cezayı gerektirir. Bence iki yıl cezaevinde yatırılmalıdır. Suçuda üst düzey bir organizede Devleti zor durumda bırakmak
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HACI AMA AMCA DEĞİL: kim nereye ceza veriyor verilecek ceza belli 5 yıl hiç bir maça giremez o kadar başka bir şey yok
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MAZLUM: 3 ay hapis yatsın aklı başına gelir bunun
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MODE XL: BAZI ŞEYLERİDE ÇOCUK OYUNCAĞINA ÇEVİRDİLER BENCE HAPİS CEZASI VERİLMELİ
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DODO ATAŞEHİR: 6222 den cezayı yağdırın desemde yapmayın. Şöyle birşey yapın evlat acısı gibi koysun. Tüm sosyal medya hesapları dondurulsun.
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YYT: gereksizler
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TİM0135: Bunu ingilizlere iade edin, icabına baksınlar,utanmaz reziller fenomenlik para için neredeyse anne karısını peşkeş çekerler!!!
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