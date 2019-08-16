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Sahaya giren Youtuber güvenlik görevlilerini işinden etti iddiası

Vodafone Park'ta oynanan Liverpool-Chelsea Süper Kupa finalinde sahaya giren 'Deli Mi Ne?' YouTube kanalının sahibi Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz'ı yakalayamayan görevlilerin, zafiyete sebep oldukları gerekçesiyle sertifikalarının iptal edildiği öne sürüldü.

16.08.2019 11:35
Sahaya giren Youtuber güvenlik görevlilerini işinden etti iddiası

Liverpool ile Chelsea arasında Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan Ali Abdülselam Yılmaz ve beraberindeki 4 şüpheli, haklarında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Maçın 14. dakikasında sahaya atlayarak koşmaya başlayan, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak saha dışına çıkarılan Yılmaz ve Yılmaz'ın videosunu çektikleri belirlenen E.D, Y.Y, F.Y, ve C.Ö.'nün sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorguları sona erdi.

Hakimlik, 5 şüphelinin tamamı hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve ikametlerine en yakın karakola belirli aralıklarla imza atma şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmalarına hükmetti.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Youtube'daki kanalında çektiği videoları yayınlayan Ali Abdülselam Yılmaz'ın, Liverpool ile Chelsea arasında Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçında, ilgi çekmek için sahaya atlaması kamuoyunda tepki çekmişti.

SEYİRDEN MEN CEZASI VERİLDİ

Gözaltına alınan Yılmaz ve onunla birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 kişi gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilmişti. Soruşturma savcılığına çıkarılan şüpheliler, emniyetteki ifadelerini tekrar ettiklerini belirtirken, savcılık şüpheli Yılmaz'ı "izinsiz sahaya girmek" suçundan, diğer 4 şüpheliyi ise "izinsiz sahaya girmek suçuna iştirak" suçundan yurt dışı çıkış yasağı ve ikamete yakın karakola imza atmak şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etmişti. Şüpheliler hakkında emniyette "futbol müsabakalarında seyirden men cezası" verildiği öğrenilmişti.

SERTİFİKALARI İPTAL EDİLECEK

Öte yandan Ali Abdülselam Yılmaz'ın atladığı bölgede görev yapan güvenlik görevlileri hakkında soruşturma açıldığı, zafiyete sebep oldukları gerekçesiyle özel güvenlik sertifikalarının iptal edildiği ve bir daha görev yapamayacakları öğrenildi.

Ünlü YouTuber yaşanan olay sonrasında yaklaşık 100 bin takipçi kaybetti.

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Sahaya giren Youtuber güvenlik görevlilerini işinden etti iddiası

Vodafone Park, Süper Kupa, Liverpool, Chelsea, Magazin, Spor

YORUMLAR (12)
MERZE: Sahaya atlayan normal birisi olsa tamamda adam tanınan biri ve ve gelir elde ettiği bir eylemle reklam yapmış ayrıca başka insanları mağdur etmiştir. Mağdur olanlar tazminat davası açma hakları vardır.
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DR: Adamlar ne bilsin bir deli bir şey yapacağını herkes buna dava açması gerek aklı başına gelsin diye
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EROL MEHMET YILDIZ: Bence sahaya atlayan şahsa dava açsınlar 1êr milyon TL''lik. Sonuçta işinden olmalarına bu şahıs neden oldu.
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1 0
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HSYN: Şımarıklığıyla insanları ekmeğinden etti rezil. Prim vermeyin böylelerine.
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ADINIZI YAZIN: pis herif milleti ekmeğinden ettin şimdi mutlumusun. arkadaşlar bu hödüğün kanalını videolarını izlemeyin allah aşkına izlemeyin. ulan utanmaz bu insanların çocukları var evde ekmek bekleyen senin yüzünden işsiz kalacaklar sertifikaları bile iptal oldu hayvan herif.
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YALANCININ MUMU: al işte milleti ekmeğinden ettin. onlar aylık 3. 000 tl kazanırken senın attıgın vıdeo 2 gunde 30. 000 tl yi buluyor yazık gunah hak var hak. o insanların colugu cocugu var evıne ekmek göturuyor.
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20 1
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HEDEF23: Veledin teki prim kasacak diye evine ekmek götüren emekçiler zarar gördü.
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FIRAT SALAN: Bu insanların ekmeğiyle oynamak değilmi. Aniden adam atladı ne yapsınlar.
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SALAK: SALAK YAAA
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MAĞDUR ÖGG: Özel güvenlik ne yapsın adamlar zaten gerekeni yapmış zaten extra üç kuruş için gidiliyor bide adamları işinden etmeyin yazık günah ya.. !!
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