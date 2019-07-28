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Sahaya girip Parmalı oyuncuyu kovalayan Trabzonsporlu taraftar: İndirecektim ama olmadı

Trabzonspor-Parma maçının son dakikalarında sahaya giren bordo-mavili taraftar, "O zenciyi indirecektim, kestirmiştim gözüme ama olmadı sağlık olsun" dedi.

28.07.2019 13:19
Sahaya girip Parmalı oyuncuyu kovalayan Trabzonsporlu taraftar: İndirecektim ama olmadı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında İtalyan ekibi Parma ile karşı karşıya geldi. Ottensheim Stadında oynanan maçta bordo-mavililer Parma ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonsporlu taraftarlar Parma ile oynanan hazırlık maçına yoğun ilgi gösterdi. Tribünlere sığmayan taraftarlar, saha kenarından ve kale arkalarından maçı izlemek zorunda kaldı.

"GÖZÜME KESTİRMİŞTİM"

Ancak maçın son anlarında ilginç bir olay yaşandı. 89. dakikada bir taraftar, Parma'nın 21 yaşındaki Fransız oyuncusu Yann Karamoh'un peşinden koşmaya başladı. Genç oyuncuya yetişemeyen taraftar, üzgün bir şekilde sahadan ayrıldı. Maç sonunda sosyal medya hesabından bir video yayınlayan taraftar, "O zenciyi indirecektim, kestirmiştim gözüme ama olmadı sağlık olsun" dedi.


Trabzonspor, Parma, Spor

YORUMLAR (13)
RİZELİ: Bu takım futboldan men edilmeli , sinir stres kontrolü olmadığı gibi bir de saman aleviyiz diye övünürler bunlar ve bunların taraftarları
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KARTAL YİYİCİ: Yine hamsi yine rezillik
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KENAN36: Hamsiyi fazlay kaçırmış olmalı
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32 9
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GERCEKCİ: Hamsi kafali ne olacak.
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CİMBOM: Trabzonspor gerçekten sevdiğim takım böyle aptallar size zarar verir bilginize.5 maç saha kapatma alıp şampiyonluğu böyle geri zekalılar yüzünden kaybetmekte var.Dost acı söyler dostlarım.Bu tipleri aranızda barındırmayin sakin ha.
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26 1
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CCC: Manyak oğlu manyak misafir onlar
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CCC: Sağlam bir ceza kesilsin ki tekrarlanmasın kötü örnek ayıp ozaman her canı sıkılan insin adam kovalasın
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GÖKHAN ACAR: pislik herif bi bitmediniz
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BNYMN: Trabznunun adını kirletmeye calısıyor p3
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ANIL: tamam salın delikanlıyı şimdi
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