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Sahaya köpek girince maç 10 dakika durdu

Tunceli'de Dersimspor ile Siirt İl Özel İdarespor arasında oynanan karşılaşmada bir sokak köpeğinin sahaya girmesi sonucu maç yaklaşık 10 dakika durdu.

02.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:47Sahaya köpek girince maç 10 dakika durdu
'de Dersimspor ile İl Özel İdarespor arasında oynanan karşılaşmada bir sokak köpeğinin sahaya girmesi sonucu maç yaklaşık 10 dakika durdu.

Tunceli Atatürk Stadyumu'nda Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Dersimspor ile Siirt İl Özel İdarespor karşı karşıya geldi. Dersimsporlu futbolcuların, "Geçmiş olsun Elazığ, Malatya. Dersimspor sizinle" pankartı açtığı karşılaşmanın 35. dakikasında bir anda sahaya fırlayan sokak köpeği, maçın yaklaşık 10 dakika durmasına neden oldu. Futbolcular, hakemler ve yedek kulübesindeki oyuncuların uzun uğraşları sonucu köpek sahadan çıkarılırken, müsabakaya da kaldığı yerden devam edildi.

Mücadeleyi de Siirt İl Özel İdarespor 3-0 kazandı. - TUNCELİ

Tunceli, Siirt, Spor

Kaynak: İHA

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