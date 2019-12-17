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Çin'de sahibinin araca bıraktığı köpek, otomobilin havuza uçmasına sebep oldu

Çin'de sahibinin çalışır durumdaki araçta bıraktığı köpek, vites koluna çarpınca araç havuza uçtu.

17.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:43

Çin'de sahibinin çalışır durumdaki araçta bıraktığı köpek, vites koluna çarpınca araç havuza uçtu. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 'ta Zhejiang eyaletindeki Jinhua şehrinde meydana geldi. İçinde köpeğinin de bulunduğu cip ile bir otoparka giriş yapana adam, aracı park etti. Çalışır durumda bıraktığı aracın bagajını açan ve eşyaları alan adam ardından aracın yanından ayrıldı. Otopark güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeğin aracın içinde hareket ettiği ardından aracın bulunduğu yerden ileri doğru giderek, havuzun içine düştüğü görüldü.

KÖPEĞİNİ KURTARDI

Görüntülerde araç sahibinin durumu fark etmesi sonrası, bulduğu bir tahta parçasını köprü olarak kullandığı ve araçtaki köpeğini kurtardığı görülüyor.

Çin'de sahibinin araca bıraktığı köpek, otomobilin havuza uçmasına sebep oldu

Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Dünya

Kaynak: DHA


Dünya

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