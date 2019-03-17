Sahibi Olduğu İnternet Kafede Ölü Bulundu

Tokat
'ın Reşadiye
ilçesinde bir kişi, sahibi olduğu internet kafede ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye
Mahallesi'ndeki bir internet kafenin sahibi Arif Şeker, iş yerinin lavabosunda çalışanlarca hareketsiz şekilde bulundu.
Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Şeker'in hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından Şeker'in cenazesi, otopsi amacıyla Reşadiye Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Şeker'in sabah evden ailesine, "hastaneye gideceğim" diyerek çıktığı öğrenildi.
Osmaniye, Tokat, Reşadiye, Güncel
Kaynak: AA