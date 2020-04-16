Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Sahibi yoğun bakıma alınan köpek, 5 gündür hastane önünde bekliyor

Bartın'da Önder Sülü, tedavi için getirildiği hastanede yoğun bakıma aldı.

16.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:46
Sahibi yoğun bakıma alınan köpek, 5 gündür hastane önünde bekliyor
Bartın 'da Önder Sülü, tedavi için getirildiği hastanede yoğun bakıma aldı. Ambulansı takip ederek hastane önüne gelen köpeği, 5 gündür burada Sülü'yü bekliyor.
Alınan bilgiye göre kentte pazar günü rahatsızlanan Önder Sülü, sağlık ekiplerince Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine getirildi.
Bu sırada Golden Retriever cinsi köpeği de ambulansı takip ederek hastanenin önüne geldi.
Sülü'nün tedavisi yoğun bakım servisinde devam ederken, köpeği de 5 gündür hastanenin önünde bekliyor.
Hastane personeli ise gün boyu hastane bahçesinde duran köpeği severek besliyor.
"Hastanemizin maskotu oldu"
Hastane Radyoloji Teknikeri Ahmet Ramis Öztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğin sahibinin 5 gün önce hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını söyledi.
Hasta yakınlarından köpeğin ambulansın peşinden hastaneye kadar geldiğini öğrendiklerini ve o günden bu yana köpeğin hastane bahçesinden ayrılmadığını anlatan Öztekin, "Köpeğin bir adı var mı bilmiyoruz ama biz Cesur koyduk. Burada hastane personeliyle ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gece gündüz buradan hiç ayrılmıyor. Sürekli besliyoruz ve onunla ilgileniyoruz. Cesur, hastanemizin maskotu oldu. Köpeğin bu davranışı insanlığa güzel bir örnek. Biz de çok duygulanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Bartın, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronadan hayatını kaybetti Haberler
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronadan hayatını kaybetti
’14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım’ diyen Trump, harekete geçti Haberler
"14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım" diyen Trump, harekete geçti
Irak’ın kuzeyinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu Haberler
Irak'ın kuzeyinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
Haberler ›› Güncel ››Sahibi yoğun bakıma alınan köpek, 5 gündür hastane önünde bekliyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:04: Hayırsever, 4 ailenin bakkal borcunu ödedi - Haber 19:04: ODÜ, 850 bin maske üretecek - Haber 19:04: ABD'de koronavirüs ölümlerine "muhtemel vakaların" da eklenmesi sayıyı artırdı - Haber 19:03: Başkan Aşgın'dan vefa sosyal destek grubuna ziyaret - Haber 19:02: Kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı - Haber 18:37: Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı - Haber 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:51: Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti - Spor 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi