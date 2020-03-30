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sahibinden.com'dan koronavirüsle mücadele kapsamında 2 milyon liralık bağış

sahibinden.com, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen mücadelede, sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak için Sağlık Bakanlığı ile acil teçhizat ve tıbbi malzeme tedarikini karşılamak üzere devlet üniversitesi hastanelerine toplam 2 milyon TL'lik...

30.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:18
sahibinden.com'dan koronavirüsle mücadele kapsamında 2 milyon liralık bağış
sahibinden.com, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen mücadelede, sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak için Sağlık Bakanlığı ile acil teçhizat ve tıbbi malzeme tedarikini karşılamak üzere devlet üniversitesi hastanelerine toplam 2 milyon TL'lik bağış yaptı.

sahibinden.com açıklamasına göre, şirket, salgına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlığına 1 milyon lira bağışta bulunurken, ek olarak devlet üniversitesi hastanelerinin acil ihtiyaç duyduğu teçhizat ve tıbbi malzemelerinin tedariki için de 1 milyon liralık fon ayırdı.

"Doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza minnettarız"
Açıklamada, görüşlerine yer verilen sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş, şunları kaydetti:

"Sağlık ve ekonomi alanlarında etkilerini yaşadığımız koronavirüs salgınına karşı tam bir seferberlik içindeyiz. Bu süreçte gerek bireyler gerekse kurumlar olarak hepimiz, devletimizin öncülüğünde tam bir dayanışma içinde, alınan önlemlere uyarak bunun da üstesinden hep beraber geleceğiz. Yurdumuzun her köşesinde büyük bir özveri ile hizmet veren doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Biz de bu zor süreçte, acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlığımıza desteğimizi sunmak istedik. Dileğimiz, en kısa sürede sağlıklı günlere kavuşmak."
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Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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