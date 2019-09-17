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sahibinden.com Samsun'da kurumsal üyeleriyle buluştu

Sahibinden.com, düzenlediği bölge toplantıları kapsamında Samsun'da gayrimenkul ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren kurumsal üyeleriyle bir araya geldi.

17.09.2019 10:20sahibinden.com Samsun'da kurumsal üyeleriyle buluştu

Sahibinden.com, düzenlediği bölge toplantıları kapsamında Samsun'da gayrimenkul ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren kurumsal üyeleriyle bir araya geldi.

Sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, platform, Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlediği bölge toplantılarına devam ediyor.

Bu kapsamda sahibinden.com, Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan Samsun'da gayrimenkul ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren kurumsal üyeleriyle buluştu.

Samsun'da 120 üyesini ağırlayan sahibinden.com, toplantıda yeni teknolojik yatırımlarını ve üyelerine sunduğu hizmetlerini tanıttı.


Sahibinden.com, gerçekleştirdiği toplantılarda, kurumsal üyelerinin beklentilerini anlayarak yeni çözümler üretmeyi, sektörde fark yaratmalarına ve kazançlarını artırmaya yardımcı olacak ürün ve fonksiyonlarını anlatmayı hedefliyor.


Sahibinden, Türkiye, Samsun, Ekonomi

Kaynak: AA

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