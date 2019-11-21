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Sahibinin 'çalındı' dediği inekler, otlarken bulundu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde oturan Recep Özkan, sabah zeytin toplamak için bahçesine giderken yanında götürdüğü 2 ineği, öğleden sonra bağladığı yerde bulamayınca, jandarmaya başvurdu.

21.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:42Sahibinin 'çalındı' dediği inekler, otlarken bulundu

ANTALYA'nın ilçesinde oturan Recep Özkan, sabah zeytin toplamak için bahçesine giderken yanında götürdüğü 2 ineği, öğleden sonra bağladığı yerde bulamayınca, jandarmaya başvurdu. İnekler Manavgat İlçe Komutanlığı ekipleri tarafından bırakıldıkları yerden 6 kilometre uzaklıkta başıboş otlarken bulundu.

Gündoğdu Mahallesi Kırlı mevkisinde oturan Recep Özkan, dün sabah saatlerinde bahçesine zeytin toplamaya giderken, evinde beslediği 2 ineği de yanında götürdü. İnekleri, saat 09.00 sıralarında zeytin bahçesinden 2 kilometre ileride Hocalar Mahallesi Yorganlı mevkisinde boş bir tarlaya bağlayan Recep Özkan, zeytin toplamaya başladı. Saat 15.30 sıralarında işini bitirmesinin ardından almaya geldiği ineklerini yerinde bulamayan ve tarlanın sürülmüş olduğunu gören Recep Özkan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, ineklerinin çalındığı ihbarında bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada, 2 ineğin bağlı olduğu tarla sahibinin saat 10.00 sıralarında geldiğini belirlendi. Tarla sahibinin, yakın çevrede kimseyi göremeyince ineklerin bağını çözerek çıkardığı ve tarlasını sürerek gittiği tespit edildi. Jandarma, ineklerin izlerini takip ederek arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sonucunda 2 inek, dün saat 20.30 sıralarında bağlandıkları tarlanın yaklaşık 6 kilometre uzağında, ağaçlık alanda otlarken bulundu.

Yapılan kontrollerin ardından 2 inek, sahibine teslim edildi. İneklerin sahibi Recep Özkan, jandarmaya teşekkür ederek, "Tarla sahibi gelip kimseyi göremeyince ineklerimin bağını çözüp, salmış. İneklerin çalındığını düşünerek çok korktum. Biz, bu ineğin gözüne bakıyoruz. Bundan sonra inekleri gözümün önünden ayırmam" dedi.



Recep Özkan, Manavgat, Jandarma, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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