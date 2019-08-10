Haberler» 3. Sayfa» Haber

Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa AVM'nin kapısında böyle yakalandı

Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa AVM'nin kapısında böyle yakalandıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kurban pazarından bayramda kesilmek için alınan boğa, kent merkezinde sahibinin elinden kaçarak zor anlar yaşattı.

10.08.2019 21:28
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa AVM'nin kapısında böyle yakalandı
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa AVM'nin kapısında böyle yakalandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kurban pazarından bayramda kesilmek için alınan boğa, kent merkezinde sahibinin elinden kaçarak zor anlar yaşattı. Bir AVM'nin giriş kapısında vatandaşlara ve sahibine zor anlar yaşatan boğa, güçlükle yakalandı.
Şanlıurfa'da hayvan pazarından alınan kurbanlık bir boğa, sahibinin elinden kaçtı. Yollarda ve caddelerde vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatan boğa, son olarak bir AVM'nin giriş kapısında sıkıştırıldı. AVM girişinde vatandaşların şaşkın bakışları arasında yakalanan boğa, merdivenlerden güçlükle aşağı indirildi. Kızgın boğa, sahipleri tarafından götürüldü.
Yaşanan anlar cep telefonu kamerası ile vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa AVM'nin kapısında böyle yakalandı

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:40   Uçurumda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı
22:39   Şarjda unutulan cep telefonu yangın çıkardı
22:38   Kurtarılan Türk denizcilerin avukatı Esenley'den Nijerya makamlarına teşekkür
22:36   Kurbanlıklarını almaya giden yayalara otomobil çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
22:28   Amca çocuklarının arazi tartışması kanlı bitti: 1 yaralı
22:03   Düzce'de otomobil içine bırakılan köpek sıcaktan ve bağlı olduğu ipe dolanıp öldü
21:59   Kocaeli'de 2 grup arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı