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Sahibinin elinden kaçtı, soluğu acil serviste aldı

Yozgat'ta sahibinden kaçan kurbanlık koyun, soluğu Yozgat Şehir Hastanesi'nin acil servis bahçesinde aldı.

11.08.2019 12:10
Sahibinin elinden kaçtı, soluğu acil serviste aldı
Yozgat'ta sahibinden kaçan kurbanlık koyun, soluğu Yozgat Şehir Hastanesi'nin acil servis bahçesinde aldı. Yozgat'ta sahibinin elinden kaçan koyun Yozgat Şehir Hastanesi'nin acil servis bahçesinde, vatandaşların yardımıyla sıkıştırılarak yakalandı. Acil servis bahçesinde kaçan koyunu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken bazı vatandaşlar da koyunu yakalamaya çalıştı. Sahibini 40 dakikadır peşinden koşturan koyun, vatandaşların yardımıyla uzun bir koşuşturmanın ardından yakalanarak sahibine teslim edildi. Yozgat Şehir Hastanesi'ne ziyaret amacıyla gelen Gani Yıldırım, acil servisin bahçesinde koyunu gördüğünü ve yakalamaya çalıştığını söyledi. Yıldırım, uzun süre koyunun peşinden koşturduklarını daha sonra koyunu yakalayarak sahibine teslim ettiğini dile getirdi.
(Bahadır Muhlis Gökgül/İHA)
Sahibinin elinden kaçtı, soluğu acil serviste aldı

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Kaynak: İHA

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