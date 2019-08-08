Sahih-i Buhari 10 günde hatmedilecek

İslam tarihi boyunca üzerinde en çok çalışılan eserlerden biri olan Sahih-i Buhari'nin tamamının kıraati gerçekleştirilecek.

Mahmudiye Vakfı tarafından gerçekleştirilecek programda Sahih-i Buhari, fıkıh ve hadis alanları başta olmak üzere İslami ilimlere genel itibarıyla hakim olan Şeyh Muhammed Ebu'l Huda el-Yakubi tarafından hatmedilecek.

Hatim programı, Osmanlı döneminde camiler, kütüphaneler, karargahlar, türbeler, resmi kurumlar ve Daru'l-Hadis açılıs¸larında uygulanan Buhari-i Şerif okuma geleneğine göre yapılacak.

Fatih Camisi'nde 22 Ağustos'ta başlayacak hatim, 10 gün boyunca sabah namazından yatsıya kadar devam edecek.

Sultan baskısının Şeyh el-Yakubi'nin öncülüğünde hazırlanan tıpkı basımı üzerinden okunacağı program, 1 Eylül'de hatim duası ve icazet takdimiyle sona erecek.

Özel hazineden sultan baskısı

Sultan II. Abdülhamid'in masrafını kendi özel hazinesinden karşılayarak Mısır'daki Emiriyye matbaasında 1895'te dokuz cilt halinde hazırlattığı II. Abdülhamid neşri, "sultan baskısı" olarak biliniyor.

Şerefuddin Ebu'l-Hüseyn Ali b. Muhammed el-Yunini nüshası esas alınarak Ezher İmamı Şeyh Hassune el-Nevavi ve on altı kişilik bir ulema heyeti tarafından hazırlanan bu baskı, birçok yönden emsallerine üstünlük arz ediyor.

Osmanlı ilim gelenegˆinde, belirli kitapların okutuldugˆu ve icazetlerinin verildigˆi cami derslerinin de ulema sınıfının, talebelerin ve toplumun yetis¸mesinde önemli is¸levler gördügˆü kabul ediliyor.

Sahih-i Buhari tedrisi ise Buharihanlar tarafından okunan ve sünnetin intikalini sagˆlayan en önemli faaliyetler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA