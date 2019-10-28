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Şahika Ercümen, 90 metre sınırını aşarak dünya rekoru kırdı

Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

28.10.2019 11:07

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası'nda gerçekleştirdiği denemede, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

Şahika Ercümen, günlerdir antrenman yaptığı zorlu mağarada sabahın erken saatlerinden itibaren, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Çukurova Kalkınma Ajansının desteklediği rekor denemesi için suya daldı.

DÜNYA REKORUNUN SAHİBİ OLDU

Buzul döneminden kalıntılarla çevrili suda, paletsiz şekilde tek nefeste 100 metre sınırını aşan milli sporcu, 90 metre sınırındaki dünya rekorunun yeni sahibi oldu. Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeyi başaran Şahika, başarılı rekor denemesinin ardından büyük sevinç yaşadı.

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Şahika Ercümen, 90 metre sınırını aşarak dünya rekoru kırdı

Spor


YORUMLAR (5)
CONI:Turbanli dalgic istiyoruz :D
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ADIMNE:Tebrikler Kutlarım
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ADINIZI YAZIN:HELAL OLSUN, NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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YAVUZ:Masaallah allah razi olsun.
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MEMET33:BİR TÜRK VE MERSİNLİ OLARAK GURUR DUYDUM.
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