10.07.2019 10:01
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Şahika Ercümen, Ayvalık'ta ve Kaş'ta yeni dalgıçlar yetiştiriyor!

Şahika Ercümen, Ayvalık

Ercümen ve Biala'nın 12 yaş üstü ve yüzme bilen katılımcılara yönelik gerçekleştireceği eğitimler, 12-14 Temmuz tarihlerinde Ayvalık'ta; 25-26, 27-28, 29-30 Temmuz ve 30 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında ise Kaş'ta gerçekleşecek.

Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Polonyalı dalış rekortmeni Emilia Biala ile birlikte hem yeni sporcular yetiştirmek hem de özellikle yaz aylarında yaşanan suda boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına temel dalış eğitimi etkinlikleri ve antrenman kampları başlattı.

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde hâlâ her sene onlarca boğulma vakası yaşandığına dikkat çeken milli sporcu Şahika Ercümen bu eğitimleri, herkesin suda kendini rahat hissedebilmesi, acil bir durumda kendini kurtarabilmesi veya müdahale edebilmesi amacıyla planladıklarını dile getiriyor.

"Ayrıca ülkemizden yeni başarılı sporcular çıkması en büyük gayem. Yaz boyunca Ayvalık ve Kaş'ta eğitimlerimiz devam edecek" şeklinde konuşan Şahika Ercümen ile Emilia Biala'in gerçekleştireceği 2 günlük eğitimlerin sonunda katılımcılara uluslararası bir sertifika da verilecek.

Kaynak: Bültenler
Şahika Ercümen, Ayvalık, Güncel

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