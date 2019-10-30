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Şahika Ercümen'den AA'ya ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen'i kabul etti.

30.10.2019 17:08Şahika Ercümen'den AA'ya ziyaret
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen'i kabul etti.
Genel Müdür Kazancı ile Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası'nda gerçekleştirdiği denemede, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metre yüzerek kadınlar dünya rekorunu kıran Şahika Ercümen'i ağırladı.
Kazancı, Şahika Ercümen ile spora başlama serüveni, su altında nefes tutmanın incelikleri ve 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde yaşadıklarına ilişkin sohbet etti.
Kazancı ayrıca milli sporcuya, AA Yayınları'ndan çıkacak "Türkiye'nin Beyaz Kıta Yolculuğu: Antarktika Seferleri" isimli kitabı gösterdi.

Şahika Ercümen, Kazancı, CEO, Güncel

Kaynak: AA

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