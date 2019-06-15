15.06.2019 20:29
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Şahika Ercümen'den "Mavi Kıyılar" projesine destek

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, temizlik markası Persil'in, denizlerin temizlenmesi için Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ile yaptığı iş birliğini duyurmak için İstanbul Boğazı'nda bir dalış yaptı.

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, temizlik markası Persil'in, denizlerin temizlenmesi için Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ile yaptığı iş birliğini duyurmak için İstanbul Boğazı'nda bir dalış yaptı.
TURMEPA'nın "Mavi Kıyılar" projesine destek veren Şahika Ercümen, İstanbul Bebek Parkı'nda gerçekleşen Bebek Şenliği'nde, İstanbul Boğazı'na dalarak, derinlerdeki atık ve çöpleri çıkardı. Şahika Ercümen'in dalış yaptığı sırada topladığı atık ve çöpler, büyük ekranlarla izleyicilere seyrettirilerek, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekildi.
Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Genel Müdürü Güray Yıldız, çevrenin korunmasına bu tarz etkinliklerle katkıda bulunduklarını anlatarak, "Persil markamızla denizlerin de derinlemesine temiz olması adına, TURMEPA'nın 'Sıfır Atık Hareketi' kapsamındaki 'Mavi Kıyılar' projesine katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.
TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk de denizleri korumak için mücadele verdiklerini vurgulayarak, "TURMEPA, 25 yıldır yaşam kaynağı denizlerimizi korumak için mücadele veriyor. Bu örnek proje için Persil'i kutluyor ve diğer markalara örnek olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.Şahika Ercümen'den Mavi Kıyılar projesine destek
Kaynak: AA
Persil, İstanbul, İstanbul Boğazı, Şahika Ercümen, Spor

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