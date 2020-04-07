Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şahika Ercümen evde kalarak yeni dünya rekoru denemesine hazırlanıyor

Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkmıyor.

07.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:38
Şahika Ercümen evde kalarak yeni dünya rekoru denemesine hazırlanıyor
Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkmıyor. Milli sporcu, önümüzdeki sezon kırmayı hedeflediği yeni dünya rekoru dalışına da evinde meditasyon ve nefes teknikleri çalışmalarıyla hazırlanıyor.

Şahika Ercümen, korona virüs salgının dünyayı olumsuz etkilediği bu günlerde evinden çıkmıyor. Ercümen, evde kalmanın son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, "Ben de normal şartlarda dalış antrenmanlarımı yaparak yeni bir dünya rekoruna hazırlanacaktım. Ama ülkemizde ve tüm dünyada olduğu gibi korona virüsü ile mücadelede en etkili yöntem evde kalmak. O yüzden de umudumu kaybetmeden antrenmanlarıma evde devam ediyorum" dedi.

Evde kendi vücut ağırlığı ile antrenmanlar yaptığını kaydeden milli sporcu, "Nefes çalışmaları yapıyorum. Bu bizim korona virüse karşı akciğer ve solunum sistemimizin kuvvetlenmesi için çok çok önemli. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Az ve öz yemek yiyorum. Düzenli uyku uyumaya çalışıyorum. Çünkü bu saydıklarımın hepsi bizlerin bağışıklık sistemimizin olmazsa olmazlarıdır. Lütfen siz de evde kalmaya devam edin. Evde, istedikten sonra yapacak çok şey var. Umarım ülke olarak bu kötü dönemi en az hasarla atlatırız" ifadelerini kullandı.

Şahika Ercümen, korona virüs hastalığına yakalanan herkese 'geçmiş olsun' temennilerinde de bulunarak, bu salgına yakınlarını kaybedenlere de başsağlığı dilemeyi ihmal etmedi.

Ercümen, ayrıca kendisi gibi evden çıkmayanların yapabileceği ve psikolojilerine iyi geleceğine inandığı birkaç nefes tekniği çalışmasını da evde kalan vatandaşlarla paylaştı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Şahika Ercümen evde kalarak yeni dünya rekoru denemesine hazırlanıyor - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Greg Clarke: ’Bu sezonu bitiremeyebiliriz’ Spor
Greg Clarke: "Bu sezonu bitiremeyebiliriz"
Galatasaray’a Lucas Quarta transferinde dev rakipler Spor
Galatasaray'a Lucas Quarta transferinde dev rakipler
Perulu oyuncudan itiraf: Beşiktaş ile görüştük ama anlaşamadık Spor
Perulu oyuncudan itiraf: Beşiktaş ile görüştük ama anlaşamadık
Yıldız oyuncunun nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim hala pozitif Spor
Yıldız oyuncunun nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim hala pozitif
’Dolu statta oynamak istiyorum’ diyerek Başakşehir’e rest çekti Spor
"Dolu statta oynamak istiyorum" diyerek Başakşehir'e rest çekti
F.Bahçe iddiaları için, Caner Erkin’in menajerinden çarpıcı açıklama Spor
F.Bahçe iddiaları için, Caner Erkin'in menajerinden çarpıcı açıklama
Falcao’yu transfer için ikna ettiler! İşte G.Saray’a verilen bonservis Spor
Falcao'yu transfer için ikna ettiler! İşte G.Saray'a verilen bonservis
Kadın atlet, Ronaldo’yu rezil etti! Başlattığı akımdaki rekorunu kırdı Spor
Kadın atlet, Ronaldo'yu rezil etti! Başlattığı akımdaki rekorunu kırdı

Son Dakika Spor Haberleri

19:16: FIFA, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını... - Spor 19:08: İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz - Spor 19:04: İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: "Bu sezonu bitiremeyebiliriz" - Spor 19:04: Gaziantep FK'de 4 oyuncu yurt dışındaki ailelerinin yanına gitti - Spor 19:04: Beşiktaş'ta yol ayrımı! 4 futbolcu yolcu... - Spor 18:28: 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı - Haber 18:10: Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor - Spor 17:39: Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık - Spor 17:20: Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı - Spor 16:53: Elia, "Artık dolu statta oynamak istiyorum" diyerek ayrılık kararı aldı - Spor 17:39: 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor - Ekonomi