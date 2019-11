Şahika Ercümen yağmurlu havada Van Gölü'ne daldı

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, "10. Van Denizi Su Sporları Festivali" kapsamında yağmurlu ve soğuk havada Van Gölü'nde dalış gerçekleştirdi.



Van merkez Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen "10. Van Denizi Su Sporları Festivali" kapsamında serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Encümen, Van Gölü'nün kirlenmesine dikkat çekmek için ilçe marinasında dalış yaptı. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen dalış yapan Encümen büyük takdir topladı. Dalış sonrası gazetecilere konuşan milli sporcu Şahika Ercümen, Van Gölü'nün korunması amacıyla sembolik bir dalış gerçekleştirdiğini belirtti. Van Gölü'nün suyu her zaman çok soğuk olduğunu ifade eden Encümen, "Bugün Van Gölü'nde kar soğuğu var. Çok derin bir dalış yapmadık. Sembolik bir dalış yapabildik. Fırtınadan dolayı zar zor suya girdik. Amacımız Van Gölü'nün korunmasına katkı sağlamak ve gölde yapılabilecek su sporlarına teşvik olmaktır. Van ile ilgili yeni projelerimiz var. Bu dalış da onlar için hazırlık oldu. Devamı da gelecektir" dedi.



Milli sporcu Şahika Ercümen'in Van Gölü için bir farkındalık oluşturmak için yağışlı bir havada dalış gerçekleştirdiğini dile getiren Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez ise, Van halkı adına kendisine teşekkür ettiğini söyledi.



Van Gölü'nün kirletilememesine dikkat çekmek için milli sporcu Ercümen'i düzenlenen etkinliğe davet ettiklerini ifade eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da, yağışa rağmen dalış yapan Ercümen'e teşekkür etti.



Dalış etkinliğini Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van ESOB Başkanı İsa Berge, Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, kurum amirleri ve STK temsilcileri izledi. - VAN

Kaynak: İHA