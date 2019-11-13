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Sahil Antalya'da çocuk şenliği

Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda çocuklar için "Çocuk Şenliği" düzenleniyor.

13.11.2019 12:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:44Sahil Antalya'da çocuk şenliği
Sahil Yaşam Parkı'nda çocuklar için "Çocuk Şenliği" düzenleniyor.

Dünyaca ünlü Sahilinde yaşayan bir park olarak tasarlanan ve 400 bin metrekare yeşil alana sahip Sahil Antalya'da, kış aylarında da çeşitli etkinlikler düzenlenmeye başladı. Sosyal yaşam için de buluşma noktası haline gelen Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda ALSE ve Stella Event işbirliğinde çocuklar için "Çocuk Festivali" düzenleniyor. 16 Kasım Cumartesi günü Yaşam Parkı Çayırlık alanında saat 10.00'da başlayacak olan şenlik kapsamında, şişme oyun parkları kurulup, dans gösterileri, çocuk korteji, akrobasi show, yüz boyama ve çizgi film karakterleri gibi etkinlikler düzenlenecek. Çeşitli sürpriz ve hediyelerin verileceği şenlik akşam saatlerine kadar devam edecek. - ANTALYA

Konyaaltı, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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