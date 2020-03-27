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Sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor,...

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve vatandaşların evlerinde sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere İçişleri Bakanlığı tarafından ek tedbirler alındı.

27.03.2020 23:13 | Son Güncelleme: 27.03.2020 23:13
Sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor,...
Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve vatandaşların evlerinde sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere İçişleri Bakanlığı tarafından ek tedbirler alındı. Buna göre yarından itibaren sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler virüsle mücadele sonuçlanıncaya yasaklandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada alınan kararlara uymayan vatandaşlara idari para cezası başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Antalya, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor,... - Haberler

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